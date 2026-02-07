Feldhoffer Bálint, magyar kerékpár versenyző, a Bahrain-Victorious csapatával kezdte meg a 2026-os szezont, de egy sajnálatos sérüléssel kezdődött számára az idény. Történt ugyanis, hogy a valenciai körverseny harmadik, pénteki szakaszán egy bukásban eltörte a bal kulcscsontját még 40 km-rel a cél előtt, de hősiesen így is befejezte a futamot.

Feldhoffer Bálint verseny közben

Fotó: Bahrain/Sprint Cycling

Feldhoffer Bálint nem adta fel a versenyt

A Valter Attilát is soraiban tudó csapat mielőbbi felépülést kívánt a 20 éves kerékpárosnak, de ez még akár hónapokig is eltarthat.