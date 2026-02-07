A kerékpárosok versenyein sajnos előfordulnak bukások, és mivel ezek általában nagyobb sebesség mellett következnek be, olyankor nem ritkák a sérülések sem. Feldhoffer Bálint most például eltörte a bal kulcscsontját, de mégis befejezte a megmérettetést.
Feldhoffer Bálint, magyar kerékpár versenyző, a Bahrain-Victorious csapatával kezdte meg a 2026-os szezont, de egy sajnálatos sérüléssel kezdődött számára az idény. Történt ugyanis, hogy a valenciai körverseny harmadik, pénteki szakaszán egy bukásban eltörte a bal kulcscsontját még 40 km-rel a cél előtt, de hősiesen így is befejezte a futamot.
Feldhoffer Bálint nem adta fel a versenyt
A Valter Attilát is soraiban tudó csapat mielőbbi felépülést kívánt a 20 éves kerékpárosnak, de ez még akár hónapokig is eltarthat.
