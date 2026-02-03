Mindenki rajta nevet: Gareth Bale tízmillió dollár kapujában egy szurkolót talált el – videó

Az esemény különleges tétet kínált: aki egyetlen ütéssel, azaz „hole in one”-nal betalált, 10 millió dolláros nyereményt zsebelhetett volna be: Gareth Bale azonban messze célt tévesztett, és szerencsétlen módon eltalált egy nézőt a lelátón.

Gareth Bale már focistaként is a golf megszállottja volt

Fotó: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gareth Bale jobb focista volt, mint golfozó?

Bár az incidens szerencsére nem végződött komoly sérüléssel,

a walesi játékos kínos mosollyal reagálta le a szituációt, miközben a közönség és még az operatőr is igyekezett félreugrani a labda elől.

Gareth Bale's attempt at a $10m hole-in-one didn't quite go to plan at the Icon Series... pic.twitter.com/QOIz5Gk7Ir — BBC Sport (@BBCSport) January 31, 2026

Bale számára nap további sem alakult fényesen: csapata, a Team World, mindössze egy ponttal kapott ki az angolokat képviselő Team England ellen (20–19).

A 36 éves sztár olyan legendákkal játszott együtt, mint Ruud Gullit, Gianfranco Zola vagy David Ginola. Egyéni párharcát Jimmy Bullard, a Fulham és a Wigan korábbi középpályása ellen vívta, ahol négypontos hátrányból kapaszkodott vissza döntetlenre.

A versenyt követően Bale golf iránti szenvedélyéről is beszélt, valamint kifejezte vágyát, hogy egy napon hazája is otthont adjon a híres The Open bajnokságnak.

Nagyszerű lenne, ha a The Open egyszer Walesbe látogatna – százszázalék, hogy megérdemelnénk”

– mondta. – „A Royal Porthcawl már többször bizonyított, világszínvonalú pálya, és készen áll egy nagy bajnokságra.”

A mostani verseny ugyan nem Bale diadalával zárult, de a korábbi futballsztár továbbra is igyekszik bizonyítani, hogy bizony a golfpályán is van keresnivalója.