Mindenki rajta nevet: Gareth Bale tízmillió dollár kapujában egy szurkolót talált el – videó

Origo
36 perce
golfgareth balenéző
Egy újabb emlékezetes pillanat. A futballpályákról jól ismert Gareth Bale ezúttal nem a labdával, hanem a golfütővel került a figyelem középpontjába – de nem a bravúros teljesítménye miatt. A korábbi Real Madrid-sztár látványosan elpuskázott egy 10 millió dolláros lehetőséget a bangkoki Icon Series golfversenyen.

Az esemény különleges tétet kínált: aki egyetlen ütéssel, azaz „hole in one”-nal betalált, 10 millió dolláros nyereményt zsebelhetett volna be: Gareth Bale azonban messze célt tévesztett, és szerencsétlen módon eltalált egy nézőt a lelátón.

Gareth Bale már focistaként is a golf megszállottja volt
Gareth Bale már focistaként is a golf megszállottja volt
Fotó: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gareth Bale jobb focista volt, mint golfozó?

Bár az incidens szerencsére nem végződött komoly sérüléssel, 

a walesi játékos kínos mosollyal reagálta le a szituációt, miközben a közönség és még az operatőr is igyekezett félreugrani a labda elől.

Bale számára nap további sem alakult fényesen: csapata, a Team World, mindössze egy ponttal kapott ki az angolokat képviselő Team England ellen (20–19). 

A 36 éves sztár olyan legendákkal játszott együtt, mint Ruud Gullit, Gianfranco Zola vagy David Ginola. Egyéni párharcát Jimmy Bullard, a Fulham és a Wigan korábbi középpályása ellen vívta, ahol négypontos hátrányból kapaszkodott vissza döntetlenre.

A versenyt követően Bale golf iránti szenvedélyéről is beszélt, valamint kifejezte vágyát, hogy egy napon hazája is otthont adjon a híres The Open bajnokságnak.  

Nagyszerű lenne, ha a The Open egyszer Walesbe látogatna – százszázalék, hogy megérdemelnénk”

 – mondta. – „A Royal Porthcawl már többször bizonyított, világszínvonalú pálya, és készen áll egy nagy bajnokságra.”  

A mostani verseny ugyan nem Bale diadalával zárult, de a korábbi futballsztár továbbra is igyekszik bizonyítani, hogy bizony a golfpályán is van keresnivalója.

