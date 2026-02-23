Az ex UFC-harcos, Edouardo Larenas gyilkossági ügye egy 2022. május 23-án történt otthoni betöréshez kapcsolódik.

Lezárult az egykori UFC-harcos, Edouardo Larenas gyilkossági ügye

Felmentették a gyilkosság vádja alól a volt UFC-harcost

A beszámolók szerint "Icho" Larenas Laval környéki házába ugyanazon az éjszakán kétszer is behatoltak.

A második incidens során a korábbi MMA-harcos egy felfegyverzett, 17 éves támadóval került élet-halál harcba. A dulakodás tragikus véget ért: a fiatal végül a saját késével szenvedett halálos sérülést.

A tárgyalás során az esküdtszék részletesen vizsgálta Larenas vallomását és az eset körülményeit. A védelem szerint a sportoló önvédelemből cselekedett, miközben az is kérdés volt, milyen indítéka lehetett volna gyilkosságra az adott helyzetben.

Larenas azt állította, nem emlékszik arra, hogy megszúrta volna a támadót, és elképzelhetőnek tartotta, hogy a fiatal a késért folytatott küzdelem közben saját fegyverére esett, miután sikerült lefegyvereznie.

A kanadai jogszabályok értelmében a kiskorú elkövető neve nem hozható nyilvánosságra. A nyomozás kezdeti szakaszában a rendőrség nem zárta ki a szervezett bűnözéshez fűződő lehetséges szálakat, ugyanakkor

Larenas és felesége, Gladys Rosana Lopez következetesen azt állították, hogy célzott rablás áldozatai lettek, feltehetően egy örökség miatt. Lopezt korábban bűntársként vádolták meg, ám a bíróság bizonyítékok hiányában már korábban felmentette.

Az eset újra felszínre hozta az önvédelem kérdését Kanadában. Az elmúlt években több hasonló ügy is nagy visszhangot váltott ki, köztük egy 2025-ös, Oshawa városában történt incidens, ahol egy számszeríjjal felfegyverzett betörővel szemben védekező férfi ellen is eljárás indult. A történtek országos vitát generáltak az önvédelem jogi megítéléséről.

Larenas pályafutása során egyszer szerepelt a UFC-ben, még 2006-ban, a UFC 58 gálán. Profi mérlege 6 győzelem és 6 vereség, utoljára 2018-ban lépett ringbe. Karrierje során több ismert harcossal is összecsapott, köztük Krzysztof Soszynskivel és Steve Bosséval.