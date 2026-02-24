Megsemmisültem. Hetekig sokkban voltam, és még most is könnyezem, ahogy ezt leírom

– vallotta be a közösségi oldalán a lány, aki a milánói érmek helyett végül a műtőasztalt és a gyógytornát választotta. A szurkolók számára ez pótolhatatlan veszteség volt: a mezőny egyik legkarizmatikusabb alakja nélkül maradt az olimpia.

Érzelmi hullámvasút a sánc alján

A dráma a magánéletében is folytatódott. Szerelme, az olimpiai bajnok Red Gerard ugyanis egyedül vágott neki a milánói kalandnak. Bár Red mindent beleadott, a Slopestyle döntőjében ezúttal a 6. helyen zárt. Sokan találgatták, vajon mennyit vett ki a klasszisból érzelmileg, hogy legfőbb támasza és párja ezúttal nem a sánc alján, hanem a televízió előtt szorított érte.

Hailey nem akárki a sportágban: ő az a lány, aki már 16 évesen X-Games aranyat nyert Aspenben, és aki a 2018-as pjongcsangi olimpián a mezőny legfiatalabbjaként lett hatodik. Ő volt az első nő, aki versenyen landolt egy „Cab Triple Underflip 1260”-at – ez az a trükk, amitől még a férfiaknak is megáll az ütőjük.

A milánói lángok kialudtak, az érmeket kiosztották, Hailey-nek pedig most nem jutott más, csak a jégtömlő és a gyógytorna. De aki látta már őt a sáncon, az tudja: ez a lány nem azért van fából (vagy inkább snowboardból), hogy egy-két térdszalag megállítsa. Most, hogy a milánói cirkusznak vége, Hailey Langland megkezdi a visszautat a pokolból, hogy újra ő legyen a havas lejtők legdögösebb és legveszélyesebb királynője.