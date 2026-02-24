Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Durva lépés jöhet: betiltanák az orosz kőolaj szállítását a Barátság vezetéken

Ezt látnia kell!

Trump fia nem kertelt a luxizó ukránokkal kapcsolatban

Link másolása
Vágólapra másolva!
Micsoda szerencsétlenség! Mire véget ért a milánói téli olimpia, a snowboard-világ egyik legikonikusabb arca, Hailey Langland már túl volt élete legnehezebb hetein. A kaliforniai csillag, akinek neve összefonódott a stílussal és a vakmerőséggel, kénytelen volt a távolból figyelni az eseményeket. Egy kettős sportsérülés ugyanis pontosan akkor parancsolt neki megálljt, amikor a legnagyobb dicsőségre készült.

Hailey Langland neve a téli sportok kedvelőinek garancia a látványra. A 25 éves amerikai tehetség a lejtőkön érzi magát a legjobban: a legmerészebb ugrásokat is olyan könnyedséggel mutatja be, mintha csak a tengerparton sétálna. De amíg az Instagram-oldalán a napsütötte Kalifornia és a sportos elegancia dominál, a háttérben kőkemény küzdelem zajlik a visszatérésért.

A milánói olimpia nagy hiányzója volt Hailey Langland, a hódeszka koronázatlan királynője Fotó: HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A milánói olimpia nagy hiányzója volt Hailey Langland, a hódeszka koronázatlan királynője
Fotó: HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hailey Langlandtól elfordult a szerencse

A sors néha a legkegyetlenebb forgatókönyvíró. Hailey már éppen kilábalt egy hosszadalmas rehabilitációból a jobb térdét ért keresztszalag-szakadás után, amikor a visszatérése első napján a bal lába is feladta a szolgálatot.

Galéria: A milánói olimpia legszomorúbb bombázója
Fotó: instagram.com/haileylangland
1/20
A milánói olimpia legszomorúbb bombázója

Megsemmisültem. Hetekig sokkban voltam, és még most is könnyezem, ahogy ezt leírom

 – vallotta be a közösségi oldalán a lány, aki a milánói érmek helyett végül a műtőasztalt és a gyógytornát választotta. A szurkolók számára ez pótolhatatlan veszteség volt: a mezőny egyik legkarizmatikusabb alakja nélkül maradt az olimpia.

Érzelmi hullámvasút a sánc alján

A dráma a magánéletében is folytatódott. Szerelme, az olimpiai bajnok Red Gerard ugyanis egyedül vágott neki a milánói kalandnak. Bár Red mindent beleadott, a Slopestyle döntőjében ezúttal a 6. helyen zárt. Sokan találgatták, vajon mennyit vett ki a klasszisból érzelmileg, hogy legfőbb támasza és párja ezúttal nem a sánc alján, hanem a televízió előtt szorított érte.

Hailey nem akárki a sportágban: ő az a lány, aki már 16 évesen X-Games aranyat nyert Aspenben, és aki a 2018-as pjongcsangi olimpián a mezőny legfiatalabbjaként lett hatodik. Ő volt az első nő, aki versenyen landolt egy „Cab Triple Underflip 1260”-at – ez az a trükk, amitől még a férfiaknak is megáll az ütőjük.

A milánói lángok kialudtak, az érmeket kiosztották, Hailey-nek pedig most nem jutott más, csak a jégtömlő és a gyógytorna. De aki látta már őt a sáncon, az tudja: ez a lány nem azért van fából (vagy inkább snowboardból), hogy egy-két térdszalag megállítsa. Most, hogy a milánói cirkusznak vége, Hailey Langland megkezdi a visszautat a pokolból, hogy újra ő legyen a havas lejtők legdögösebb és legveszélyesebb királynője.

Kezdődhet a számolgatás: megérte Olaszországnak a téli olimpia?
Így hódította meg a sportvilágot egy magyarnál is kisebb ország
Lindsey Vonn lábát majdnem amputálni kellett

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!