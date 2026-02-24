Hailey Langland neve a téli sportok kedvelőinek garancia a látványra. A 25 éves amerikai tehetség a lejtőkön érzi magát a legjobban: a legmerészebb ugrásokat is olyan könnyedséggel mutatja be, mintha csak a tengerparton sétálna. De amíg az Instagram-oldalán a napsütötte Kalifornia és a sportos elegancia dominál, a háttérben kőkemény küzdelem zajlik a visszatérésért.
Hailey Langlandtól elfordult a szerencse
A sors néha a legkegyetlenebb forgatókönyvíró. Hailey már éppen kilábalt egy hosszadalmas rehabilitációból a jobb térdét ért keresztszalag-szakadás után, amikor a visszatérése első napján a bal lába is feladta a szolgálatot.
Megsemmisültem. Hetekig sokkban voltam, és még most is könnyezem, ahogy ezt leírom
– vallotta be a közösségi oldalán a lány, aki a milánói érmek helyett végül a műtőasztalt és a gyógytornát választotta. A szurkolók számára ez pótolhatatlan veszteség volt: a mezőny egyik legkarizmatikusabb alakja nélkül maradt az olimpia.
Érzelmi hullámvasút a sánc alján
A dráma a magánéletében is folytatódott. Szerelme, az olimpiai bajnok Red Gerard ugyanis egyedül vágott neki a milánói kalandnak. Bár Red mindent beleadott, a Slopestyle döntőjében ezúttal a 6. helyen zárt. Sokan találgatták, vajon mennyit vett ki a klasszisból érzelmileg, hogy legfőbb támasza és párja ezúttal nem a sánc alján, hanem a televízió előtt szorított érte.
Hailey nem akárki a sportágban: ő az a lány, aki már 16 évesen X-Games aranyat nyert Aspenben, és aki a 2018-as pjongcsangi olimpián a mezőny legfiatalabbjaként lett hatodik. Ő volt az első nő, aki versenyen landolt egy „Cab Triple Underflip 1260”-at – ez az a trükk, amitől még a férfiaknak is megáll az ütőjük.
A milánói lángok kialudtak, az érmeket kiosztották, Hailey-nek pedig most nem jutott más, csak a jégtömlő és a gyógytorna. De aki látta már őt a sáncon, az tudja: ez a lány nem azért van fából (vagy inkább snowboardból), hogy egy-két térdszalag megállítsa. Most, hogy a milánói cirkusznak vége, Hailey Langland megkezdi a visszautat a pokolból, hogy újra ő legyen a havas lejtők legdögösebb és legveszélyesebb királynője.