A keddi vegyes csapatversenyen hatodik helyen végző finnek csütörtökön már edző nélkül maradtak. Hazazavarták a szlovén edzőt.
Finnország a hatodik helyen végzett a téli olimpia keddi vegyes csapatversenyben. Csütörtökön azonban hazazavarták a szlovén edzőt, Igor Medvedet. Helyét Lasse Moilanen vette át, de az elküldött szakember szerződését egyelőre nem bontották fel, az ügyet az olimpia után vizsgálják ki.
Nem tétlenkedtek és gyorsan hazazavarták
„Alkoholfogyasztással kapcsolatos ügy miatt Igor Medved ma hazautazott. Komolyan vesszük a csapat szabályainak megsértését, és gyorsan reagálunk” – közölte Janne Hanninen csapatmenedzser a Finn Síszövetség csütörtökön kiadott sajtóközleményében, amelyről az MTI számolt be.
Medved elismerte, hogy hibázott, sajnálatát fejezte ki, bocsánatot kért a finn csapattól, a sportolóktól és a szurkolóktól.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!