Finnország a hatodik helyen végzett a téli olimpia keddi vegyes csapatversenyben. Csütörtökön azonban hazazavarták a szlovén edzőt, Igor Medvedet. Helyét Lasse Moilanen vette át, de az elküldött szakember szerződését egyelőre nem bontották fel, az ügyet az olimpia után vizsgálják ki.

Fotó: KUNIHIKO MIURA / Yomiuri

„Alkoholfogyasztással kapcsolatos ügy miatt Igor Medved ma hazautazott. Komolyan vesszük a csapat szabályainak megsértését, és gyorsan reagálunk” – közölte Janne Hanninen csapatmenedzser a Finn Síszövetség csütörtökön kiadott sajtóközleményében, amelyről az MTI számolt be.

Medved elismerte, hogy hibázott, sajnálatát fejezte ki, bocsánatot kért a finn csapattól, a sportolóktól és a szurkolóktól.