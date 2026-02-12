Live
A keddi vegyes csapatversenyen hatodik helyen végző finnek csütörtökön már edző nélkül maradtak. Hazazavarták a szlovén edzőt.

Finnország a hatodik helyen végzett a téli olimpia keddi vegyes csapatversenyben. Csütörtökön azonban hazazavarták a szlovén edzőt, Igor Medvedet. Helyét Lasse Moilanen vette át, de az elküldött szakember szerződését egyelőre nem bontották fel, az ügyet az olimpia után vizsgálják ki.

Nem tétlenkedtek és gyorsan hazazavarták a finnek edzőjét
Nem tétlenkedtek és gyorsan hazazavarták a finnek edzőjét
Fotó: KUNIHIKO MIURA / Yomiuri

Nem tétlenkedtek és gyorsan hazazavarták

„Alkoholfogyasztással kapcsolatos ügy miatt Igor Medved ma hazautazott. Komolyan vesszük a csapat szabályainak megsértését, és gyorsan reagálunk” – közölte Janne Hanninen csapatmenedzser a Finn Síszövetség csütörtökön kiadott sajtóközleményében, amelyről az MTI számolt be.

Medved elismerte, hogy hibázott, sajnálatát fejezte ki, bocsánatot kért a finn csapattól, a sportolóktól és a szurkolóktól.


 

