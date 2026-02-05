Imane Helif a francia L’Équipe című sportnapilapnak adott interjúban ismerte el először nyíltan azokat a kezeléseket, amelyek már a 2024-es párizsi olimpia előtt is komoly vitát generáltak a nemzetközi sportvilágban vele kapcsolatban. Azok után pedig, hogy a nők között olimpiai bajnok lett 66 kilóban, többek között a magyar ökölvívót, Hámori Lucát is legyőzve, még élesebb lett a nemi vita vele kapcsolatban.

Helif tagadja, hogy transznemű lenne, de bevallotta, hogy kapott hormonkezeléseket

„Női hormonjaim vannak, és bár az emberek ezt nem tudják, de hormonkezeléseket kaptam, hogy csökkentsék a tesztoszteronszintemet a versenyek előtt" – vallotta be Helif az interjúban, amit a Magyar Nemzet szúrt ki.

A 26 éves algériai bokszoló megerősítette, hogy rendelkezik az Y kromoszómával, a férfiasság jelzőjeként ismert génnel is.

„Igen, és ez természetes. Orvosok vesznek körül, egy professzor vizsgál engem… A párizsi játékok kvalifikációs tornájára, amelyet Dakarban rendeztek, nullára csökkentettem a tesztoszteronszintemet."

Helif rendre intette Donald Trumpot is

Helif nők között aratott olimpiai sikere ellen Donald Trump amerikai elnök és a Harry Potter könyvek szerzője, J. K. Rowling is felszólalt.

„Tiszteletben tartok mindenkit, és tisztelem Trumpot. Mert ő az Egyesült Államok elnöke. De nem torzíthatja el az igazságot. Nem vagyok transznemű. Nő vagyok. Lányként neveltek, lányként nőttem fel, a falumban élők mindig nőként ismertek" – hangsúlyozta Helif.

A 2028-as, Los Angeles-i olimpián is indulni szeretne, de tudja, hogy el kell fogadnia a kötelező nemi vizsgálatokat.

„A következő játékokon ha tesztet kell csinálnom, megteszem. Semmi problémám nincs vele. Felvettem a kapcsolatot a World Boxinggal, elküldtem nekik az orvosi dokumentumaimat, a hormonvizsgálataimat, mindent, de nem kaptam választ. Nem bujkálok, nem utasítom vissza a vizsgálatokat."

Helif szerint az orvosoknak és professzoroknak kell dönteniük, ugyanakkor kijelentette:

„Mindannyian különböző genetikával és különböző hormonszintekkel rendelkezünk. Nem vagyok transznemű! Az eltérésem természetes. Ez vagyok én. Nem tettem semmit azért, hogy megváltoztassam azt, ahogyan a természet megalkotott. Ezért nem félek."

A kifejezéseket tisztázandó: transzneműséggel, vagyis nemi átalakítással nem is vádolták, vele kapcsolatban az interszexualitás gyanúja áll fenn, azaz férfi és női nem szervei is vannak, ami felveti a sportszerűség kérdéseit a női sportolókkal szemben. Másfelől az ilyen biológiai jegyekkel rendelkező sportolóknak indokolt lehet önálló kategóriát kiírni.

Az algériai ökölvívó a párizsi olimpia óta nem lépett ringbe, és elárulta, hogy a francia profi ökölvívó-engedélyre vár. A Los Angeles-i szereplésről azonban semmiképpen sem akar lemondani.