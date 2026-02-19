Az időjárás miatt elhalasztották a szabadstílusú sízők versenyeit a a milánói-cortinai téli olimpián.

Az időjárás viccelte meg a szervezőket a téli olimpián

Fotó: MONTIGNY PHILIPPE / KMSP

Megint közbeszólt az időjárás

A félcső kvalifikáció eredetileg 10.30 órakor kezdődött volna Livignóban, míg a férfi ugrás döntőjét 14 órára tűzték ki - írja az MTI.

A szervezők azonban a meteorológiai előrejelzések alapján mindkét számot áttették péntekre, amikor a férfi félcső selejtező 10.30-kor rajtol majd. Egyelőre nem tudni, hogy a csütörtökön 19.30 órára kiírt női félcső selejtezőt lebonyolítják-e az eredeti időpontban.

A svájci határhoz közel található Livignóban - melyet "Kis Tibetnek" is becéznek - már korábban is okozott gondot az időjárás az ötkarikás játékokon: kedden a női hódeszkások slopestyle döntőjét és a szabadstílusú sízők ugrás selejtezőjét kellett elhalasztani.