Illovszky Dominik a világ idei ötödik legjobb eredményével nyert úgy, hogy négyszer visszalőtték a mezőnyt, és ötödjére már csak hatan voltak ott a rajtvonalon. A 2026-os legjobb idő 6.48 másodperc, azaz Illovszky csupán négy századdal maradt el ettől.

Illovszky Dominik 27 éves magyar rekordot döntött meg

Fotó: facebook.com/magyaratletika

Illovszky Dominik elképesztő eredménye

A futó már közel egy évtizede, 15 évesen 6.86-os időre volt képes 60 méteren.

Érdekesség, hogy a legutóbbi fedett pályás vb-n, 2024-ben, Glasgow-ban a férfi 60 döntőjében a 4–5. helyhez 6.56 kellett, az aranyat pedig 6.41-gyel nyerték. Ebből következik, hogy Illovszky 6,52-es ideje döntős idő lett volna, és a 4. hely környékére lett volna elég.

Kozák Luca is remekelt

Kozák Luca 60 méter gáton idei legjobbjával, 7.98 másodperccel végzett a második helyen a 7.96-tal győztes norvég Ida Beiter Bomme mögött.

A magasugrók versenyében Bátori Lilianna a negyedik lett 1,87 méterrel - a viadal eredményközlője szerint.

Takács Boglárka 60 méteren 7.33 másodperccel az előfutamában a hatodik helyen zárt, így nem jutott be a döntőbe.