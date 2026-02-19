Live
Kínos jelenet borzolta a kedélyeket az ausztrál televízióban. Danika Mason tévériporter elismerte, hogy ivott élő bejelentkezése előtt, miután furcsa szereplése komoly aggodalmat váltott ki a nézőkből.

Danika Mason a Channel Nine tudósítójaként jelentkezett be a milánói-cortinai olimpia helyszínéről, majd a videó vírusként kezdett terjedni a közösségi médiában: mint kiderült, ivott a bejelentkezés előtt, ezért viselkedett furán.

Danika Mason ivott, emiatt viselkedett furán
Fotó: Danika Mason/Instagram

Ivott a bejelentkezés előtt Danika Mason

A riporter több mondatba belebicsaklott, összekeverte a szavakat, és zavaros gondolatmenetbe kezdett, amelyben még a kávéárakról és iguánákról is értekezett.

Teljesen rosszul mértem fel a helyzetet”

 – törte meg a csendet Mason egy nappal később. A riporter teljes felelősséget vállalt a történtekért, hangsúlyozva, hogy teljesítménye „nem felelt meg annak a szintnek, amit magától elvár”. Magyarázatként az alkoholfogyasztás mellett a hideget, a magaslati körülményeket és azt is megemlítette, hogy előző este nem vacsorázott.

Az élő adás során Mason szemmel láthatóan zavart volt: 

üveges tekintettel beszélt, összekeverte az Egyesült Királyságot és az Egyesült Államokat, majd egy ponton a hóba is lefeküdt, hogy hóangyalt készítsen. A stúdióban ülő műsorvezetők igyekeztek menteni a helyzetet.

A Karl Stefanovic, a Today egyik hirs arca a csípős időjárásra fogta a szokatlan viselkedést. 

Olyan jeges szél fúj ott Olaszországban, hogy az ember szinte a száját sem tudja mozgatni” 

– jegyezte meg Stefanovic. Mason a megjegyzésen nevetgélve reagált, mielőtt a kamera visszakapcsolt volna a stúdióba.

A közvetítés után elszabadultak az indulatok az interneten. Volt, aki együttérzését fejezte ki, mások viszont keményen bírálták a riportert. „Ha nem egészségügyi probléma áll a háttérben, azonnal meneszteni kell – rendkívül amatőr” – írta egy felhasználó.

Mason később megköszönte az aggódó üzeneteket, és hangsúlyozta: „Jól vagyok, csak kissé kellemetlenül érzem magam.” Kollégái közül Jenny Azzopardi is kiállt mellette, kiemelve, mennyire keményen dolgozik a riporter.

Danika Mason a hónap eleje óta tudósít a téli olimpiáról, ám ez a rövid, ám annál emlékezetesebb bejelentkezés alighanem sokáig beszédtéma marad a tévénézők körében.

