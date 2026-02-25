A történet még a 2022-es birminghami Világjátékokig nyúlik vissza, ahol a magyar úszóküldöttség – Jakabos mellett többek között Verrasztó Evelyn és Szabó Szebasztián – eredményesen szerepelt. Az öröm azonban nem volt tartós: a sportolók összesen 119,5 millió forintos jutalomért indítottak pert, miután a kifizetést megtagadták.

Jakabos Zsuzsanna példaértékű sportoló, a magyar szurkolók egyik legnagyobb kedvence

Fotó: Jakabos Zsuzsanna/Instagram

Jakabosék ügyére a bíróság tett pontot

A probléma a következő volt: a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) szabályzata szerint meghatározott számú nemzet indulása lett volna szükséges az adott versenyszámokban, ami végül nem teljesült. A bíróság tavaly novemberben kimondta a végszót: a jogszabály jogszabály, így a jutalom nem jár.

Jakabos Zsuzsanna a Neshama TV vendégeként beszélt a történtekről a Magyar Nemzet szemléje szerint. Bár az ítéletet elfogadta, igazságérzete láthatóan nem maradt érintetlen: sportolóként annál többet, mint hogy megszerezzék az aranyérmet, nem tehettek volna, ezért a döntést nem érzi igazságosnak. Hozzátette, hogy 12,5 millió forint elvesztése bárkinek komoly érvágás, ám szülei korán megtanították arra, hogy csak azt a pénzt tekintse biztosnak, amely már megérkezett a számlájára.

Pénzügyi fegyelem: panelből a saját lakásig

Az interjúból az is kiderült, hogy pénzügyi tudatossága nem véletlen: pedagógus szülei mellett egy 52 négyzetméteres panellakásban nőtt fel, ahol a gyerekszobát kezdetben egy függöny, később egy gipszkartonfal választotta el. A spórolás családi hagyomány volt, a havi költségvetést borítékokba osztották.

Jakabos első ösztöndíjait szülei tanácsára félretette, és már 18 évesen saját lakást vásárolt Pécsen.

A videóban az úszónő még mélyebbre ment a múltidézésben: felidézte például a Világkupa-sorozatok kemény valóságát, ahol volt, hogy 15–20 érmet kellett nyernie csak ahhoz, hogy a saját zsebből fizetett utazási költségei után „nullán legyen”. Az önállóságra való törekvését jelzi, hogy sokszor edző nélkül, egyedül vágott neki a világnak, és ismerősöknél szállt meg, hogy spóroljon a hivatalos szállodai árakon.