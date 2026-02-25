A történet még a 2022-es birminghami Világjátékokig nyúlik vissza, ahol a magyar úszóküldöttség – Jakabos mellett többek között Verrasztó Evelyn és Szabó Szebasztián – eredményesen szerepelt. Az öröm azonban nem volt tartós: a sportolók összesen 119,5 millió forintos jutalomért indítottak pert, miután a kifizetést megtagadták.
Jakabosék ügyére a bíróság tett pontot
A probléma a következő volt: a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) szabályzata szerint meghatározott számú nemzet indulása lett volna szükséges az adott versenyszámokban, ami végül nem teljesült. A bíróság tavaly novemberben kimondta a végszót: a jogszabály jogszabály, így a jutalom nem jár.
Jakabos Zsuzsanna a Neshama TV vendégeként beszélt a történtekről a Magyar Nemzet szemléje szerint. Bár az ítéletet elfogadta, igazságérzete láthatóan nem maradt érintetlen: sportolóként annál többet, mint hogy megszerezzék az aranyérmet, nem tehettek volna, ezért a döntést nem érzi igazságosnak. Hozzátette, hogy 12,5 millió forint elvesztése bárkinek komoly érvágás, ám szülei korán megtanították arra, hogy csak azt a pénzt tekintse biztosnak, amely már megérkezett a számlájára.
Pénzügyi fegyelem: panelből a saját lakásig
Az interjúból az is kiderült, hogy pénzügyi tudatossága nem véletlen: pedagógus szülei mellett egy 52 négyzetméteres panellakásban nőtt fel, ahol a gyerekszobát kezdetben egy függöny, később egy gipszkartonfal választotta el. A spórolás családi hagyomány volt, a havi költségvetést borítékokba osztották.
Jakabos első ösztöndíjait szülei tanácsára félretette, és már 18 évesen saját lakást vásárolt Pécsen.
A videóban az úszónő még mélyebbre ment a múltidézésben: felidézte például a Világkupa-sorozatok kemény valóságát, ahol volt, hogy 15–20 érmet kellett nyernie csak ahhoz, hogy a saját zsebből fizetett utazási költségei után „nullán legyen”. Az önállóságra való törekvését jelzi, hogy sokszor edző nélkül, egyedül vágott neki a világnak, és ismerősöknél szállt meg, hogy spóroljon a hivatalos szállodai árakon.
„Kibírok sok mindent, szeretek szenvedni” – foglalta össze ars poeticáját, hozzátéve, hogy ma már hálás a szüleinek, amiért soha nem kellett hozzányúlnia az első pénzeihez, így tudta megalapozni a jövőjét. „Tisztelem a pénzt, de megtanultam kezelni” – zárta gondolatait az Európa-bajnoknő, aki szerint a legfontosabb befektetés végül mégiscsak a saját teste és egészsége marad.
A 2024 óta nem versenyző úszónő jelenleg reklámszerződésekből és megtakarításaiból él, és azt is hangsúlyozta, hogy nem tartja egészségesnek, ha egy gyermeket kizárólag az olimpiai arany ígéretével motiválnak. Szerinte lehet valaki boldogtalan bajnok és kiegyensúlyozott ezüstérmes is – ő pedig egyértelműen az utóbbi szemléletet tartja követendőnek, még ha a történet végén a 12,5 millió forintos veszteség is maradt a tanulság.