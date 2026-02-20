A Youtuber-ökölvívó továbbra is problémákkal küzd, miután a korábbi nehézsúlyú világbajnok, Anthony Joshua brutálisan kiütötte. Jake Paul állkapcsa két hónappal az összecsapás után sem javul. Az összecsapás után egyből műtéten esett át, mert a brutális erejű ütéstől két helyen is eltört az állkapcsa. Jake Paul most arról számolt be, úgy tűnik, nem pihent eleget.

Újabb műtéten esett át Jake Paul

Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

A neves bokszpromóter, Eddie Hearn arról beszélt, szerinte veszélybe kerülhet Paul karrierje az állkapocstörés miatt. Elmondta, semmilyen megállapodás vagy forgatókönyv nem volt a mérkőzésen. Sok olyan harcos van, akinek eltörték már az állkapcsát, és soha többé nem tudott ringbe lépni. Hearnnek könnyen lehet, hogy igaza lesz.

„Megint állkapocs műtétre kellett mennem. A csavarok és a lemezek kilazultak, mert úgy tűnik, az elmúlt két hónapban nem pihentem eleget. Mi vaaaaaaan?”

– írta Instagram-oldalán Paul.

Nikasa Bidarian, a sztár menedzsere optimista volt. Arról beszélt, hogy Paul vissza akar térni 2026-ban. Egyelőre azonban nem világos, hogy idén újra küzdhet-e, miután újabb műtéti beavatkozásra volt szükség.