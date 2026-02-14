A legendás filmsztár egy meglehetősen érdekes Instagram-videóban hívta ki Jake Pault, aki 36 évvel fiatalabb (29 éves), finoman fogalmazva is tetemes a korkülönbség. A hihetetlen rúgótechnikájáról és hajlékonyságáról ismert, egykori karatés, majd kick-boksz versenyző és két danos fekete öves taekwondo mester megígérte, hogy nem fog bizonyos területekre támadni Paul ellen: „Megígérem, hogy nem rúgok öv alá, így nem töröm el a térdedet és a bokádat.

Vajon Jake Paul elfogadja Jean-Claude Van Damme kihívását?

Jake Paul kapós lett a sztárok között

A korosódó világsztár azért néhány alapvető szabályt lefektetett, azt mondta, hogy ezen a bunyón a könyökhasználat sem lenne engedélyezett, és a helyszínt Paul választhatja meg: „Lehet a meccs Makaóban, Las Vegasban, a Közel-Keleten, Párizsban, az Egyesült Királyságban. Igazából Makaó jó lenne. Vagy Dubaj, Szaúd-Arábia, bármi. Te választod a helyet, én pedig a nyereményem 15 százalékát jótékony célra ajánlom fel... Nem állok le, amíg igent nem mondasz. Mit veszíthetsz? Jóképű vagy. Nem vezetek Ferrarit, nem használok parfümöt. Egy átlagos fickó vagyok, aki egyszerűen szét akarja rúgni a segged. Tisztelettel mondom, de aludni fogsz. Karácsony környékén jó lenne ütközni, remélem, elérhető leszel.”

Nos, a kihívás megtörtént, meglátjuk Jake Paul mit válaszol, most éppen a téli olimpia tartja lázban, ahol a párja szenzációs aranyérmet szerzett korábban.