A hollandok leghíresebb gyorskorcsolyázója egyértelműen azzal a céllal utazott el a milánói téli olimpiára, hogy megszerezze pályafutása első olimpiai aranyérmét. A harmadik napon aztán össze is jött a történelmi siker Jake Paul barátnőjének, miután a női 1000 méteres döntőben a leggyorsabbnak bizonyult. A győzelem után Jutta Leerdam és a lelátón ülő vőlegénye is könnyekben tört ki.

Jutta Leerdam révén a milánói-cortinai olimpia harmadik napján megszületett az első holland aranyérem gyorskorcsolyában.

Jutta Leerdam (NED) wins gold in the speed skating women's 1000m at Milano Ice Park during the Olympic Winter Games in Milano, Italy, on February 9, 2026 (Photo by Ranjith Kumar/NurPhoto). (Photo by Ranjith Kumar / NurPhoto via AFP)
Jutta Leerdam szenzációs versenyzéssel olimpiai bajnok lett Milánóban
Fotó: RANJITH KUMAR / NurPhoto

Jutta Leerdam megszerezte első olimpiai aranyérmét

A hollandoknál nemzeti sportágnak számító gyorskorcsolyában az első két számban meglepetésre még csak dobogóra sem állhattak a narancsmezesek, pedig a milánói expó egyik csarnokában kialakított pályát szinte teljesen megszállták a németalföldi drukkerek, akiknek ezúttal már nem kellett csalódniuk, ugyanis a táv kétszeres világbajnoka, a négy éve ezüstérmes Leerdam – aki annak ellenére utazhatott el a 2026-os téli olimpiára, hogy a decemberi kvalifikáció során hatalmasat esett kedvenc távján – mindenkinél gyorsabbnak bizonyult.

Jake Paul könnyes szemekkel figyelte párja történelmi bravúrját
Jake Paul könnyes szemekkel figyelte párja történelmi bravúrját
Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

Ahogy várható volt, a verseny a 13. és az utolsó, 15. párban dőlt el. A címvédő és világbajnok Takagi mérte össze gyorsaságát a szám korábbi kétszeres vb-aranyérmesével, Leerdammal. Az gyorsan kiderült, hogy utóbbi van jobb formában. Bár az első 200 méteren még kissé elmaradt Leerdam, de 600 méternél már vezetett, ami előre vetítette a végső sikerét. Az utolsó körben még hozzá tudott tenni az előnyéhez, így 29 századdal diadalmaskodott honfitársa, az 500 méter specialistája, Femke Kok előtt, míg címvédő japán japán Takagi Miho több mint másfél másodperces hátránnyal is be tudott jönni harmadiknak. 

A 27 éves sportolónő, aki a négy évvel ezelőtti pekingi olimpia óta igazi szupersztárrá vált, az elmúlt napokban kapott hideget-meleget a rajongóktól, amiért magánrepülőgéppel utazott az ötkarikás játékokra, majd kihagyta a megnyitóünnepséget. Azért viszont aligha fogják kritizálni, hogy a pályafutása eddigi legnagyobb sikerét követően eluralkodtak rajta az érzelmek és könnyekben tört ki a jégen, mit sem törődve azzal, hogy a szemfesték elkenődött az arcán. Nem sokkal később ismét elérzékenyült, miután felállt a dobogó legfelső fokára és lejátszották a tiszteletére a holland himnuszt.

Jake Paul sem bírt a könnyeivel 

A döntőben a lelátón szurkolt a holland királyi pár, Sándor Vilmos király és Máxima királyné, valamint Leerdam vőlegénye, a YouTuberből lett profi bokszoló, Jake Paul is, aki vadul ünnepelte kedvese győzelmét, sőt maga is megkönnyezte. Antony Joshua által decemberben kiütött Paul nem is rejtette véka alá, hogy meghatódott, a közösségi médiában szinte azonnal világgá kürtölte, hogy mennyire büszke a mennyasszonyára.

„Jutttttttttttaaaaaaaa. Nem tudom abbahagyni a sírást. Megcsináltad, szerelmem. Olimpiai bajnok vagy. Isten nagyszerű, és te is az vagy” – írta Paul az X-en, majd egy közös képet is megosztott, amelyen karjaiban tartja az immáron olimpiai bajnok barátnőjét.

Leerdam vasárnap szintén éremesélyesként indul a női gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyén.

Eredmények: Gyorskorcsolya, női 1000 m, olimpiai bajnok:
Jutta Leerdam (Hollandia) 1:12.31 perc - olimpiai csúcs
2. Femke Kok (Hollandia) 1:12.59
3. Takagi Miho (Japán) 1:13.95

