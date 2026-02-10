Jutta Leerdam révén a milánói-cortinai olimpia harmadik napján megszületett az első holland aranyérem gyorskorcsolyában.

Jutta Leerdam szenzációs versenyzéssel olimpiai bajnok lett Milánóban

Fotó: RANJITH KUMAR / NurPhoto

Jutta Leerdam megszerezte első olimpiai aranyérmét

A hollandoknál nemzeti sportágnak számító gyorskorcsolyában az első két számban meglepetésre még csak dobogóra sem állhattak a narancsmezesek, pedig a milánói expó egyik csarnokában kialakított pályát szinte teljesen megszállták a németalföldi drukkerek, akiknek ezúttal már nem kellett csalódniuk, ugyanis a táv kétszeres világbajnoka, a négy éve ezüstérmes Leerdam – aki annak ellenére utazhatott el a 2026-os téli olimpiára, hogy a decemberi kvalifikáció során hatalmasat esett kedvenc távján – mindenkinél gyorsabbnak bizonyult.

Jake Paul könnyes szemekkel figyelte párja történelmi bravúrját

Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

Ahogy várható volt, a verseny a 13. és az utolsó, 15. párban dőlt el. A címvédő és világbajnok Takagi mérte össze gyorsaságát a szám korábbi kétszeres vb-aranyérmesével, Leerdammal. Az gyorsan kiderült, hogy utóbbi van jobb formában. Bár az első 200 méteren még kissé elmaradt Leerdam, de 600 méternél már vezetett, ami előre vetítette a végső sikerét. Az utolsó körben még hozzá tudott tenni az előnyéhez, így 29 századdal diadalmaskodott honfitársa, az 500 méter specialistája, Femke Kok előtt, míg címvédő japán japán Takagi Miho több mint másfél másodperces hátránnyal is be tudott jönni harmadiknak.

A 27 éves sportolónő, aki a négy évvel ezelőtti pekingi olimpia óta igazi szupersztárrá vált, az elmúlt napokban kapott hideget-meleget a rajongóktól, amiért magánrepülőgéppel utazott az ötkarikás játékokra, majd kihagyta a megnyitóünnepséget. Azért viszont aligha fogják kritizálni, hogy a pályafutása eddigi legnagyobb sikerét követően eluralkodtak rajta az érzelmek és könnyekben tört ki a jégen, mit sem törődve azzal, hogy a szemfesték elkenődött az arcán. Nem sokkal később ismét elérzékenyült, miután felállt a dobogó legfelső fokára és lejátszották a tiszteletére a holland himnuszt.