Kacper Tomasiak az első lengyel síugró lett, aki egyetlen téli olimpián három érmet nyert. Kiemelkedő teljesítménye azonnal felkeltette a nemzetközi téli sportközösség figyelmét: a rekordok és a technikai precizitás mellett azonban egy másik mozzanat is sokaknak feltűnt – a fiatal sportoló minden ugrás előtt lassan és összeszedetten keresztet vetett.

A mindössze 19 éves Kacper Tomasiak nemzeti hős lett Lengyelországban és nem csak az olimpiai érmei miatt

Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Kacper Tomasiak hite megingathatatlan

Első ezüstérme után Tomasiak szerényen értékelt.

Nem is igazán tudom, hogyan csináltam. Jól ugrottam. Talán nem tökéletesen, de nagyon jól. Kicsit fáradt vagyok, de nagyon boldog is. Ez a sportpályafutásom legszebb napja”

– idézte a Przegląd Sportowy. Barátai és edzői szerint ez a visszafogottság alapvető jellemvonás nála.

A sikereket követően Tomasiak nem látványos ünneplést kért, hanem hálaadó eucharisztiát. Edward Plen atya,

a lengyel olimpiai csapat régóta szolgáló lelkésze meghatottan beszélt a pillanatról: „Kacper odajött hozzám, és azt mondta, jó lenne megköszönni Istennek ezeket az érmeket. Nagyon megindító mise volt. A legszebb hálaadás az, amikor az érmek az oltárra kerülnek – és Isten nemcsak az érmekre, hanem Kacper tiszta szívére tekint.”

🇵🇱 19-year-old, Kacper Tomasiak from Poland, who just won his third medal at the Winter Olympics, is also an altar server and visited church to give thanks to God for his achievements.



Congratulations, Kacper! pic.twitter.com/exGmMsVTMv — Visegrád 24 (@visegrad24) February 17, 2026

A misén készült fotók – amelyeken az érmek az oltáron pihennek – gyorsan bejárták a közösségi médiát, katolikus influenszerek osztották meg világszerte. Az edzők és csapattársak ugyanakkor nem „felkapott sztárként”, hanem

csendes, fegyelmezett fiatalemberként írják le Tomasiakot. Plen atya szerint „csak azt mondja, amit kell, felesleges szavak nélkül, de minden mondata pontos”.

A sportoló hitének gyökerei a dél-lengyelországi Bielsko-Białában találhatók, ahol ministránsként szolgál, és szoros kapcsolatot ápol plébániájával. Marcin Aleksy atya, a Jézus Legszentebb Szíve Plébánia lelkipásztora a család szerepét emelte ki:

Csodálatos családja van. Ötgyermekes, hitét gyakorló közösség, ahol természetes a szentségekben való részvétel. Kacper a testvérével együtt ministrál.”

A plébános „a nyugalom oázisának” nevezte a fiatal síugrót, aki a templomi szolgálatban és a sportban is fegyelmezett, segítőkész. A bérmáláskor a Dávid nevet választotta – a bibliai alakot, aki bátorságát Istenbe vetett bizalmából merítette.

Kacper Tomasiak.

Gdyby się sfotografował na tle tęczowej flagi wszystkie telewizje biłyby się o wywiad z nim , sponsorzy walczyli o kontrakt, Tusk by go przyjął na uroczystej kolacji

......, a tak cisza. pic.twitter.com/OfrdQWLflg — Dum Spiro 🇵🇱🇭🇺 (@Piotrbazi) February 19, 2026

Plen atya párhuzamot vont Tomasiak hozzáállása és II. János Pál tanítása között, amely szerint a tehetség ajándék, feladat és felelősség. „Sok talentumot kapott Istentől, és egyiket sem ásta el. Fejleszti őket, de a sikert küldetésként éli meg” – fogalmazott.

A lengyel közönséget különösen megérintette, hogy Tomasiak nyilvános hitvallása nem hangos, hanem következetes.

Amikor leül a rajtkapunál és keresztet vet, nem siet. Ez egy gyönyörű ima”

– mondta Plen atya, aki szerint az élsportban a mentális tisztaság és a lelki egyensúly kulcsfontosságú: „A legnagyobb ellenfél az ember fejében van.”