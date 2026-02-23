Korábban is írtunk már az Origón Naka Tatsuya 7. danos JKA HQ karatemesterről, aki azon kívül, hogy több filmben is szerepelt, az egyik legjobb és legnépszerűbb tanítója a shotokan karaténak a bolygón. Naka Sensei ősszel teszi tiszteletét Budapesten, előtte még február végén-március elején egy hétvége idejéig a Palóc Gasshuku keretein belül Gyöngyösön oktat majd három fantasztikus mester, név szerint Yasunori Ogura, Kazuhiro Sawada és Yoshibonu Ohta. Utóbbi nem más, mint az angol JKA szövetség vezetője, 8. danos mester, Ogura mester is 8. danos, ráadásul ő a második ember a komplett JKA-ben, míg Sawada mester is 8. danos, ő segíti a legrégebben a magyar karatékák útját.

A legjobb karatemesterek jönnek ide oktatni

A karatemesterek szívesen járnak Magyarországra

Nyáron aztán jön a rendszeresen több száz hazai és külföldi karatést vonzó Budapest Gasshuku, amelyen a legendás fekete övre is lehet vizsgázni a többszörös világbajnok Kazuaki Kurihara mester valamint Kurihara Hidemoto asszisztálásával és vigyázó szakmai tekintete mellett.