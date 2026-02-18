Live
Az Európa-bajnok, háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok, junior világ- és Európa-bajnok magyar úszónő ismét különleges videóval lepte meg a rajongóit. Az olimpikon Késely Ajna különleges videóban mutatta meg, milyen egy 8 kilométeres edzése.

A klasszis magyar úszónő, Késely Ajna folyamatosan kiszolgálja a rajongótáborát, akik ezúttal a kulisszák mögé nézhettek be, és követhették a sportolónő minden mozdulatát.

Késely Ajna bronzérmet nyert az 1500 méteres gyorsúszás döntőjében
Késely Ajna imád úszni 
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Mi Késely Ajna függősége?

Késely az Instagram-oldalára töltött fel egy nem mindennapi videót, amelyen a követői „együtt úszhatnak" vele.

Tarts velem egy 8 km-es edzésre velem"

 – írta Késely Ajna a videó mellé, amely úgy kezdődik, hogy az „Én függőségem".

A rajongók imádják a felvételeket, már több százan kedvelték. Nem is csoda, ténylen igazán izgalmasra sikerült.

@keselyajna Ez az én függőségem💪🏼 #athlete #olympics #swimmer #dailylife #fyp ♬ Numb Little Bug - Piano Version - Em Beihold

 

