Az Európa-bajnok, háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok, junior világ- és Európa-bajnok magyar úszónő ismét különleges videóval lepte meg a rajongóit. Az olimpikon Késely Ajna különleges videóban mutatta meg, milyen egy 8 kilométeres edzése.
A klasszis magyar úszónő, Késely Ajna folyamatosan kiszolgálja a rajongótáborát, akik ezúttal a kulisszák mögé nézhettek be, és követhették a sportolónő minden mozdulatát.
Mi Késely Ajna függősége?
Késely az Instagram-oldalára töltött fel egy nem mindennapi videót, amelyen a követői „együtt úszhatnak" vele.
Tarts velem egy 8 km-es edzésre velem"
– írta Késely Ajna a videó mellé, amely úgy kezdődik, hogy az „Én függőségem".
A rajongók imádják a felvételeket, már több százan kedvelték. Nem is csoda, ténylen igazán izgalmasra sikerült.
