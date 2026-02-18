A klasszis magyar úszónő, Késely Ajna folyamatosan kiszolgálja a rajongótáborát, akik ezúttal a kulisszák mögé nézhettek be, és követhették a sportolónő minden mozdulatát.

Késely Ajna imád úszni

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Mi Késely Ajna függősége?

Késely az Instagram-oldalára töltött fel egy nem mindennapi videót, amelyen a követői „együtt úszhatnak" vele.

Tarts velem egy 8 km-es edzésre velem"

– írta Késely Ajna a videó mellé, amely úgy kezdődik, hogy az „Én függőségem".

A rajongók imádják a felvételeket, már több százan kedvelték. Nem is csoda, ténylen igazán izgalmasra sikerült.