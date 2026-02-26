Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkijnek

Ezt látnia kell!

Politico: Az ukránok kapcsolatban állnak Magyar Péter csapatával

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európa-bajnok, háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok, junior világ- és Európa-bajnok magyar úszónő ezúttal egy komolyabb oldalát mutatta meg a rajongóinak. Késely Ajna az Instagram-oldalán írt arról, hogy mostanság kevésbé érzi élettelinek önmagát.

„Mostanság kevésbé érzem élettelinek önmagamat" – megdöbbentő vallomást tett a magyar úszónő, Késely Ajna.

Késely Ajna nem él át könnyű napokat
Késely Ajna nem él át könnyű napokat
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Nincs jól Késely Ajna?

A kiváló olimpikonunk a közösségi oldalán tett közzé egy hosszabb bejegyzést, amelyben az érzéseiről írt.

Mostanság kevésbé érzem élettelinek önmagamat, mondhatjuk úgy is, hogy élettelen szokásokba burkolózok. Csukva tartok minden ajtót, amelyek színesebb helyszínekbe vezetnek. 

Mert inkább kontrollt tartok afelett, hogy keveset tudjak, mert tudom, ha többet tudok, változásba kényszerítem megszokottságaimat" – fogalmazta meg Késely Ajna, aki hozzátette, viszont így meghagyja, hogy mások hülyének, és orránál vezetett nyugvó embernek tartsák.

„De jobb most ez így… mert még biztonságos, mint gyermekként az anyaméhben. S tudom egyszer feszíteni fog a tudás vágya, mint születésemnél az érzés, hogy az élet nem csak egy feketébe burkolt bezártság" – zárta a szavait.

A követői megértik Késely Ajnát, több százan kedvelték már a posztot, amelyhez támogató üzenet is érkezett: „Minden érzés amit érzel jogos, sok ölelést."

Rendkívüli videó: leleplezte magát a magyar olimpikon, a függőségéről posztolt
Kapás Bogi sem hagyta szó nélkül: új frizurája lett, rá sem lehet ismerni a vadóc magyar úszónőre – videó
@keselyajna hirdetés | Fontos a léleknek megértenie, hogy olykor nem a tényekbe kell kapaszkodni, hanem az önmagadba vetetett hitbe 🙏🏽✨🤍 #nivea #niveafamily ♬ Manifestation - Perfect, so dystopian

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!