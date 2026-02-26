„Mostanság kevésbé érzem élettelinek önmagamat" – megdöbbentő vallomást tett a magyar úszónő, Késely Ajna.

Késely Ajna nem él át könnyű napokat

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Nincs jól Késely Ajna?

A kiváló olimpikonunk a közösségi oldalán tett közzé egy hosszabb bejegyzést, amelyben az érzéseiről írt.

Mostanság kevésbé érzem élettelinek önmagamat, mondhatjuk úgy is, hogy élettelen szokásokba burkolózok. Csukva tartok minden ajtót, amelyek színesebb helyszínekbe vezetnek.

Mert inkább kontrollt tartok afelett, hogy keveset tudjak, mert tudom, ha többet tudok, változásba kényszerítem megszokottságaimat" – fogalmazta meg Késely Ajna, aki hozzátette, viszont így meghagyja, hogy mások hülyének, és orránál vezetett nyugvó embernek tartsák.

„De jobb most ez így… mert még biztonságos, mint gyermekként az anyaméhben. S tudom egyszer feszíteni fog a tudás vágya, mint születésemnél az érzés, hogy az élet nem csak egy feketébe burkolt bezártság" – zárta a szavait.

A követői megértik Késely Ajnát, több százan kedvelték már a posztot, amelyhez támogató üzenet is érkezett: „Minden érzés amit érzel jogos, sok ölelést."