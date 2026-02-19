A dél-koreai születésű, de magyar színekben versenyző Kim Minszok a férfiak 1500 méteres gyorskorcsolya számában volt érdekelt a milánói jégcsarnokban. A csütörtöki program egyetlen magyar indulója a 9. párban kapott helyet, és az addig célba ért 18 sportoló közül ő volt a leggyorsabb, úgy, hogy a résztávnál már két másodperc előnye is volt, de az utolsó körre visszaesett és 24 század maradt az előnyéből.

Kim Minszok hetedik lett a téli olimpián

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Kim Minszok szenzációs eredménye

A 26 éves Kim az előző két téli olimpián bronzérmes volt ezen a távon, még koreai színekben, és egészen a 11. párosig ő állt az élen, de az olasz Di Stefano, valamint a holland Joep Wennemars is elékerült, utóbbi olimpiai rekorddal állt az élre, amikor még négy páros volt hátra. Percekkel később a kínai Ning futott újabb olimpiai csúcsot és a párja, a holland Nuis a második helyen végzett, Kim ekkor az ötödik helyen volt, és már csak két páros volt hátra.

Az utolsó két induló közül az amerikai Jordan Stolz és párja, a norvég Peder Kongshaug is Kim elé került, az amerikai a második helyre tudott befutni, így Kim a hetedik lett, míg a kinai Ning lett az olimpiai bajnok.

Eredmények, gyorskorcsolya, férfi 1500 m:

1. Ning Csung-jen (Kína) 1:41.98 perc - olimpiai csúcs

2. Jordan Stolz (Egyesült Államok) 1:42.75

3. Kjeld Nuis (Hollandia) 1:42.82

...7. Kim Minszok 1:45.13