A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Kirsty Coventry a pálya tetején várta az Ukrajnát képviselő Vladiszlav Heraskevicset a téli olimpián, hogy megoldást találjanak a sisakmizériára (röviden, olyan sisakkal akart versenyezni, amelyre a háborúban elhunyt ukrán sportolók arcképét festették). Valamivel több, mint egy órával a verseny kezdete előtt bementek egy elzárt területre, de nem tudtak a dologra megnyugtató megoldást találni. Heraskevics így végül nem indulhatott el a megmérettetésen, Coventry pedig elsírta magát.

Elsírta magát a kamerák kereszttüzében Kirsty Coventry

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Elsírta magát a kamerák kereszttüzében Kirsty Coventry

Coventry az eset után kamerák elé állt, hogy beszámoljon a történteket a sajtónak. Elmondta, hogy engedélyezték Heraskevicsnek, hogy az edzéseken használja sisakját, amelyen több mint 20 ukrán sportoló és edző arca volt látható, akik a háborúban haltak meg. „Senki, senki, különösen én nem, nem értek egyet az üzenettel. Az üzenet erőteljes. Az emlékezés és az emlékezet üzenete. Ezzel senki sem vitatkozik. A kihívás, amellyel szembenézünk, az, hogy szerettük volna kérni vagy megoldást találni kizárólag a versenypályára” - ecsetelte a NOB elnöknője.

Hozzátette, ameddig lecsúszik a pályán, csupán két perc. Arra kérték, ezen idő alatt ne viselje azt a sisakot a versenypályán. Igyekeztek módot találni arra, hogyan tiszteleghet honfitársai előtt és maga a sportoló is egyetértett abban, hogy a pályán lecsúszva elmosódnának az arcok a hatalmas sebesség hatására.

Sajnos nem sikerült megoldást találnunk. Nagyon szerettem volna ma látni őt versenyezni. Ez egy érzelmileg megterhelő reggel volt. Szóval igen...” - mondta elcsukló hangon, majd könnycsepp csordult le az arcán.

Coventry nem NOB elnökként beszélt az ukrán sportolóval a reggeli órákban, hanem sportolóként. Elmondta, hogy ezeket a szabályokat éppen az igazságosság érdekében vezették be, valamint azért, hogy a sportolók kifejezhessék magukat, ugyanakkor biztonságban is legyenek. „Őszintén hiszem, hogy ő és az édesapja is megértik ezt. Ez egy nehéz helyzet mindannyiunk számára” - tette hozzá.

További cikkeink: