A botrányos felvételen Deen The Great – polgári nevén Nurideen Shabazz – és Tiki Ghosn között eleinte csak feszült szóváltás zajlott, majd elszabadultak az indulatok, és élő adásban kiütötte az MMA-harcos a celebet.

Élő adásban kiütötte az influenszert Tiki Ghosn

Az influenszer számonkérte ellenfelét, amiért állítása szerint úgy tett, mintha nem ismerné őt.

Tudod, ki vagyok, ne játsszad meg magad”

– hangzott Shabazz kihívó mondata, amellyel gyakorlatilag azonnal megadta az alaphangot a konfliktushoz.

Ghosn kezdetben higgadtan reagált, udvariasan közölte, hogy nem ismeri Shabazzt, ám a hangulat gyorsan elmérgesedett.

„Nem tetszik a hozzáállásod, és nem tetszik a hangnemed” – vágott vissza a volt MMA-harcos, aki láthatóan egyre ingerültebb lett.

Az adok-kapok akkor robbant be igazán, amikor Ghosn szóba hozta Shabazz korábbi incidensét az erőemelő Larry Wheels-szel. Nem sokkal korábban ugyanis egy másik videó is körbejárta az internetet, amelyen Wheels felpofozza az influenszert. Ghosn rákérdezett:

Te vagy az a srác, akit lekevertek a videón?”

A válasz sem maradt el: Deen The Great elismerte az esetet, majd fenyegetően hozzátette, hogy ő bizony visszaadná a pofont.

don’t think you can troll me IRL, respectfully. pic.twitter.com/2wJLyZO2nu — Larry Wheels (@LarryWheels) February 17, 2026

A feszültség ezzel a tetőfokára hágott. Ghosn egy rövid, hitetlenkedő kérdés után villámgyorsan cselekedett, és egy pontos jobb horoggal padlóra küldte az influenszert. Az ütés tisztán talált, Shabazz pedig azonnal összeesett.

Deen The Great just got knocked out by former UFC fighter Tiki Ghosn 😳 pic.twitter.com/OIs3nP5ZGb — Happy Punch (@HappyPunch) February 18, 2026

A jelenet azonban itt nem ért véget. Ghosn megpróbált elsétálni,

Shabazz viszont felkelt, utána indult, és folytatni akarta az összetűzést. A helyszínen tartózkodók végül közbeléptek, megakadályozva, hogy a dulakodás komolyabb sérüléssel záruljon.

Tiki Ghosn neve nem ismeretlen a küzdősportok világában: a korábbi amerikai vegyes harcművész az UFC korai korszakának egyik ismert szereplője volt. Profi pályafutása során a váltósúlyú mezőnyben 10 győzelmet, 8 vereséget és 1 döntetlent jegyzett.