A botrányos felvételen Deen The Great – polgári nevén Nurideen Shabazz – és Tiki Ghosn között eleinte csak feszült szóváltás zajlott, majd elszabadultak az indulatok, és élő adásban kiütötte az MMA-harcos a celebet.
Az influenszer számonkérte ellenfelét, amiért állítása szerint úgy tett, mintha nem ismerné őt.
Tudod, ki vagyok, ne játsszad meg magad”
– hangzott Shabazz kihívó mondata, amellyel gyakorlatilag azonnal megadta az alaphangot a konfliktushoz.
Ghosn kezdetben higgadtan reagált, udvariasan közölte, hogy nem ismeri Shabazzt, ám a hangulat gyorsan elmérgesedett.
„Nem tetszik a hozzáállásod, és nem tetszik a hangnemed” – vágott vissza a volt MMA-harcos, aki láthatóan egyre ingerültebb lett.
Az adok-kapok akkor robbant be igazán, amikor Ghosn szóba hozta Shabazz korábbi incidensét az erőemelő Larry Wheels-szel. Nem sokkal korábban ugyanis egy másik videó is körbejárta az internetet, amelyen Wheels felpofozza az influenszert. Ghosn rákérdezett:
Te vagy az a srác, akit lekevertek a videón?”
A válasz sem maradt el: Deen The Great elismerte az esetet, majd fenyegetően hozzátette, hogy ő bizony visszaadná a pofont.
A feszültség ezzel a tetőfokára hágott. Ghosn egy rövid, hitetlenkedő kérdés után villámgyorsan cselekedett, és egy pontos jobb horoggal padlóra küldte az influenszert. Az ütés tisztán talált, Shabazz pedig azonnal összeesett.
A jelenet azonban itt nem ért véget. Ghosn megpróbált elsétálni,
Shabazz viszont felkelt, utána indult, és folytatni akarta az összetűzést. A helyszínen tartózkodók végül közbeléptek, megakadályozva, hogy a dulakodás komolyabb sérüléssel záruljon.
Tiki Ghosn neve nem ismeretlen a küzdősportok világában: a korábbi amerikai vegyes harcművész az UFC korai korszakának egyik ismert szereplője volt. Profi pályafutása során a váltósúlyú mezőnyben 10 győzelmet, 8 vereséget és 1 döntetlent jegyzett.