A 62 indulót felvonultató mezőnyben négy norvég, köztük Klaebo indult az első sorból, a skandináv nemzet sífutói már az elejétől magas iramot diktáltak, a két magyar hátul haladt. Az egyenletes és magas sebesség miatt nyolc és fél kilométer elteltével Kónya három perc feletti lemaradással az 54., Büki közel négy perc hátránnyal a 60. pozícióban volt. Tizenöt kilométer után egy kisebb csoport elszakadt az élen, miközben a többi között egy finn és egy norvég sífutó is feladta a versenyt a tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 kilométeres viadalon.

Klaebo tökéletes olimpiát zárt

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Húsz kilométernél öten mentek elöl, köztük három norvég, akik másfél kilométerrel később már a riválisokat leszakítva alkották az élbolyt. 28,8 kilométerhez érve a lécet cserélő, legközelebbi riválisok is másfél percnél nagyobb hátránnyal követték a triót, amelyben a tökéletes ötkarikás mérlegéért versenyző Johannes Hösflot Klaebo szenvedni látszott, többnyire honfitársai szélárnyékában haladt. A harmadik olimpiáján szereplő Kónya a 48., Büki az 54. volt ekkor – jelentette az MTI.

Klaebo elképesztő teljesítménye

Az utolsó kört is együtt kezdte meg a három skandináv, a tiszta norvég dobogót – és ezáltal az egy téli olimpián belüli medálcsúcs megdöntését – semmi nem veszélyeztette. A Teseróban Emil Iversen leszakadt, Klaebo pedig az utolsó emelkedőn lerázta Martin Löwström Nyengetet, ezzel megismételte a tavalyi világbajnokságon nyújtott teljesítményét, és mind a hat számban diadalmaskodott a Fiemme-völgyben – ez korábban még senkinek nem sikerült téli játékokon. Klaebo összességében a 11. ötkarikás aranyát gyűjtötte be.

Mindkét magyar sífutó körhátrányt kapott: Kónya 44., míg Büki 54. lett.

„Fájt, hogy nem értem be” – magyar értékelések a körhátrány után

Büki az M4 Sport helyszíni stábjának úgy értékelt: jól sikerült a futása, volt ugyanakkor két hibája. „A léccserénél nem tudtam belelépni egyik lécbe se, a másikat már szinte kicsúszáskor vettem észre. Ott majdnem fél percet buktam, valószínűleg két helyezést” – magyarázta. Hozzáfűzte: úgy kalkulált, hogy a negyedik kör végén kiintik, ezért hajrázott egyet, hogy a kolumbiai rivális előtt legyen a mért ponton.