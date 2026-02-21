A 62 indulót felvonultató mezőnyben négy norvég, köztük Klaebo indult az első sorból, a skandináv nemzet sífutói már az elejétől magas iramot diktáltak, a két magyar hátul haladt. Az egyenletes és magas sebesség miatt nyolc és fél kilométer elteltével Kónya három perc feletti lemaradással az 54., Büki közel négy perc hátránnyal a 60. pozícióban volt. Tizenöt kilométer után egy kisebb csoport elszakadt az élen, miközben a többi között egy finn és egy norvég sífutó is feladta a versenyt a tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 kilométeres viadalon.
Húsz kilométernél öten mentek elöl, köztük három norvég, akik másfél kilométerrel később már a riválisokat leszakítva alkották az élbolyt. 28,8 kilométerhez érve a lécet cserélő, legközelebbi riválisok is másfél percnél nagyobb hátránnyal követték a triót, amelyben a tökéletes ötkarikás mérlegéért versenyző Johannes Hösflot Klaebo szenvedni látszott, többnyire honfitársai szélárnyékában haladt. A harmadik olimpiáján szereplő Kónya a 48., Büki az 54. volt ekkor – jelentette az MTI.
Klaebo elképesztő teljesítménye
Az utolsó kört is együtt kezdte meg a három skandináv, a tiszta norvég dobogót – és ezáltal az egy téli olimpián belüli medálcsúcs megdöntését – semmi nem veszélyeztette. A Teseróban Emil Iversen leszakadt, Klaebo pedig az utolsó emelkedőn lerázta Martin Löwström Nyengetet, ezzel megismételte a tavalyi világbajnokságon nyújtott teljesítményét, és mind a hat számban diadalmaskodott a Fiemme-völgyben – ez korábban még senkinek nem sikerült téli játékokon. Klaebo összességében a 11. ötkarikás aranyát gyűjtötte be.
Mindkét magyar sífutó körhátrányt kapott: Kónya 44., míg Büki 54. lett.
„Fájt, hogy nem értem be” – magyar értékelések a körhátrány után
Büki az M4 Sport helyszíni stábjának úgy értékelt: jól sikerült a futása, volt ugyanakkor két hibája. „A léccserénél nem tudtam belelépni egyik lécbe se, a másikat már szinte kicsúszáskor vettem észre. Ott majdnem fél percet buktam, valószínűleg két helyezést” – magyarázta. Hozzáfűzte: úgy kalkulált, hogy a negyedik kör végén kiintik, ezért hajrázott egyet, hogy a kolumbiai rivális előtt legyen a mért ponton.
„Aztán fel kellett szenvednem magam a következő emelkedőn, ott egy elég nagy roncsderbi volt a kolumbiai sráccal, elém került, és még utána továbbengedtek minket. Az volt a cél, hogy a következő ellenőrzőpontig megnyomjam, ott jól elé tudtam kerülni, viszont harminc méterrel előtte kiintettek. Kicsit fájt, hogy ott egy helyezést elbuktam emiatt” – idézte fel Büki, aki szerint a léccserén múlt, hogy nem végzett egy pozícióval előrébb. Ugyanakkor meglátása szerint talán még nem teljesített ilyen jól klasszikus stílusban ebben a mezőnyben. „Örülök, hogy eddig eljutottam.”
Kónya Ádám az utolsó volt, akit lekörözés miatt kiintettek, mint elmondta, ez egy kicsit rossz érzés számára, de a helyezésével elégedett.
„Előzetesen a legjobb ötvenbe szerettem volna bekerülni, ezt előre aláírtam volna, viszont fáj, hogy nem tudtam átfutni a célszalagon. Az elején próbáltam a saját tempómban menni, kicsit magamra is maradtam, ezért nem tudtam lefelé kihasználni mások szélárnyékát. Az első két körben a pálya egyes szakaszain kissé megtorpantam, de ahogyan telt az idő a tapadás nem okozott már problémát. A léc kilométerről kilométerre lassult, de az emelkedőket meg tudtam futni” – mondta a magyar versenyző.
A harmadik olimpiáján szereplő Kónya megjegyezte, nagyon hamar eltelt számára ez a három hét, ami alatt négy versenyen szerepelt.
Nagyon jó volt, bár a végére az olimpiai falu kissé szellemvárossá vált, de egyszer mindennek vége
– mondta Kónya, aki egy rövid pihenőt követően Finnországban indul majd világkupa-versenyen.
Eredmények:
sífutás, férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km, olimpiai bajnok:
Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) 2:06:44.8 óra
2. Martin Löwström Nyenget (Norvégia) 8.9 másodperc hátrány
3. Emil Iversen (Norvégia) 30.7 mp h.
...44. Kónya Ádám – lekörözték
...54. Büki Ádám – lekörözték