Csak Michael Phelps jobb nála: elfogytak a szavak, megvan a norvég szupersztár, Johannes Hösflot Klaebo tizedik olimpiai aranyérme.

Johannes Hösflot Klaebo immár tízszeres olimpiai bajnok

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Johannes Hösflot Klaebo megállíthatatlan

A fináléban a párosok mindkét tagjának háromszor kellett teljesítenie a másfél kilométeres pályát a Fiemme-völgyben. A férfiak versenyében a negyedik váltásnál még jószerivel teljesen együtt volt a 15 csapatot számláló mezőny, a tempót - az első kört leszámítva - szinte végig a toronymagas esélyes norvég duó diktálta. Einar Hedegart az utolsó váltás előtti egyenest "meghúzta", így némi előnyt szerzett minden idők legeredményesebb téli olimpikonjának, Klaebónak - írj az MTI.

A 29 éves szupersztár azonban nem kezdte csúcssebességgel az utolsó kört, így az amerikai Gus Schumacher utolérte, de a többi rivális is belátható távolságban volt. Klaebo az utolsó emelkedőre tartalékolt, amelyen szokás szerint mindenkit faképnél hagyott, így tízméteres előnnyel fordult a célegyenesbe, ahol

a főtribün felé integetve csúszott át a célvonalon. Klaebo tizedik ötkarikás diadalával már a nyári olimpiákat beleszámítva is második helyen áll az örökrangsorban a 23-szoros olimpiai bajnok amerikai úszó, Michael Phelps mögött.

A pályafutását sílövőként kezdő Hedegart a váltó után a második aranyát gyűjtötte be. A norvégok mögött az amerikaiaké lett az ezüst- és a házigazda olaszoké a bronzérem, a selejtezőben kiesett Kónya Ádám és Büki Ádám a 26. lett.

A nőknél az első két futás alkalmával még nem szakadt szét az élmezőny, aztán Jonna Sundling az egyik emelkedőn olyan ritmusváltást produkált, melyet senki nem tudott lekövetni. Innentől a svédek aranyérme biztos volt, fokozatosan növelték az előnyüket, Maja Dahlqvist az utolsó, harmadik futásánál kiengedve is biztosan hozta be első helyre a párosukat. A második helyet a svájciak, a harmadikat a németek szerezték meg. Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda duója a 25. helyen végzett az időmérőn.

A sífutókra még két szám vár, méghozzá a klasszikus stílusú 50 kilométer. Amennyiben szombaton Klaebo ismét győz, megismétli a tavalyi világbajnokságon elért egyedülálló rekordját, amikor is mind a hat számban felülmúlhatatlannak bizonyult.

Eredmények: