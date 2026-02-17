A franciák először nyerték meg a téli olimpián ezt a számot, míg a váltót címvédőként kezdő norvégok mögött a svédek végeztek a harmadik helyen. A sílövők váltóversenyén azonban Jürgen Klopp vitte el a show-t.

Jürgen Klopp főszerepet kapott a 4x7,5 kilométeres férfi sílövő váltóversenyen

Fotó: Hendrik Schmidt/dpa Picture-Alliance via AFP

Ugyanis a Liverpool korábbi legendás edzője kongatta meg az utolsó kört jelző harangot a versenyen.

Jürgen Klopp a biatlon legnagyobb rajongója

A német sztáredzőt már évekkel ezelőtt elbűvölte a biatlon. Klopp a Fekete-erdő szívében felnőve szerette meg a sportágat, és állítólag nagy rajongója a legendás norvég biatlonistának, Ole Einar Bjorndalennek.

Mindennek a rajongója vagyok, imádom az összes alpesi síversenyt, minden sífutó számot, imádom a biatlont. Mindegyik rendkívül izgalmas. Egyes dolgokat jobban értek, ha évekig nézem őket, vagy ha magam is csinálom. Más dolgokat egyáltalán nem értek. Fogalmam sincs, hogyan tud valaki ilyen mélyre hajolni curling közben, stabilan maradni és mégis tolni egy súlyt”

– mondta Jürgen Klopp, aki a harang megkongatása után elárulta, hogy először vett részt biatlon-versenyen.

Jürgen Klopp having a great time at the Men's Biathlon Relay! 🔔👏 pic.twitter.com/sXkuKSRmwn — TNT Sports (@tntsports) February 17, 2026

Klopp sokkal jobban teljesített az olimpiai harang megkongatásában, mint Jeremy Hunt volt kancellár. A kultúráért felelős miniszterként a 2012-es londoni játékok alatt majdnem eltalált egy járókelőt a kezéből kirepülő haranggal.

Az 58 éves edzőlegenda láthatóan elragadtatva figyelte az eseményeket, miközben lelkesen kongatta a harangot az utolsó kör kezdetekor. Klopp hosszú ideje rajong a biatlonért, 2019-ben pedig egy dokumentumfilm forgatása miatt találkozott is kedvencével, a norvég Ole Einar Bjorndalennel.

Nem hiszem, hogy Ole Einarnek lenne nagyobb rajongója nálam. Angliában fogalmuk sincs az embereknek arról, mi az a biatlon. Ő tényleg rajta volt a bakancslistámon, de most be tudom ikszelni ezt a pontot. Olyan, mintha Muhammad Alival találkoznék a bokszban. Bjorndalen maga a biatlon. Megpróbáltam elmagyarázni az angoloknak. Ő Franz Beckenbauer, Pelé és Bobby Moore egy személyben”

– mondta a kedvencéről a német edző.

Ole Einar Bjorndalen a norvégok biatlonkirálya

Fotó: Christopher Neu/augenklick/firo Sportphoto/dpa Picture-Alliance via AFP

„Van némi háttere a téli sportokban. Ő egy sportmániás ember. De a futball után a biatlon a legnagyobb szenvedélye. Nagyon meglepő volt, hogy ennyire rajong értem és a biatlonért. Érdekelték a részletek, és azt mondta, szomorú volt, amikor abbahagytam. Élőben még fantasztikusabb. Olyan könnyű volt beszélni vele, mintha tíz éve ismerném. Ő egy olyan ember, akit nagyon könnyű szeretni” – mondta Kloppról a norvégok biatlon királya, aki pályafutása során nyolc téli olimpiai aranyérmet nyert.