A K-1 1000 méter regnáló világbajnoka, Kopasz Bálint jelenleg hathetes edzőtáborban van a törökországi Belekben, s ahogy a magyar szövetség honlapjának elmondta, most a hosszú evezéseken, a kilométerek gyűjtésén van a hangsúly, de jövő hét elejétől jönnek a programos edzések, majd a fokozatos gyorsítások.

Kopasz Bálint idén újra kipróbálná magát párosban

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Kopasz Bálint nem pályázik a címvédésre

A vízi edzések mellett fut, kondizik és gyógytornázik. A győriek versenyzője még ősszel, Sevillában részt vett a csapathajós próbákon.

„A négyesben egyelőre nem gondolkodom, a párost viszont tervezem. Ez igazából április elején konkretizálódhat, mindenesetre Opavszky Márkkal kipróbálnám magam. 2023-ban egyszer már összeültünk, akkor még közösen arra jutottunk, hogy nem erőltetjük. Sevillában viszont nagyon jónak tűnt és az edzőink is így látták” – fogalmazott ezzel kapcsolatban.

Kopasz Bálint fő számáról, az ezer egyesről úgy vélekedik, hogy nagyon megerősödött, besűrűsödött benne a mezőny, s idén már azt is nagy eredménynek tartaná, ha a vb-n érmet szerezne. A 2026-os fő versenyt augusztusban, a lengyelországi Poznanban rendezik.

Az igazat megvallva Poznan nem tartozik a kedvenc pályáim közé, de természetesen a célom az, hogy idén is indulhassak ezer egyesben a világbajnokságon. Nem feltétlenül pályáznék a címvédésre, hiszen rendkívül erős a mezőny. A döntőbe mindenképp szeretnék bejutni, és ha ott a dobogóra állhatok, az nagy dolog lenne

– mondta.

Az új olimpiai kvalifikációs rendszer április végén rajtol a sportágban, a korábbiaknál több versenyen kell majd indulniuk a sportolóknak – írja az MTI.

„Túl sokat nem foglalkoztam még ezzel a pontszerző rendszerrel, de persze ismerem a fontosabb részleteit. Az elmúlt években kevés verseny volt, ezért is örülnék, ha mondjuk több világkupa lenne, amelyen elindulhatnék. Úgy vélem, hogy a legjobb edzés a versenyzés. Számomra mindig különleges pillanat, amikor versenyzek, jó lenne, ha ez többször előfordulhatna és persze ezeken minél előrébb végezhessek” – fejtette ki ezzel kapcsolatban Kopasz, aki nemrég a közösségi médiában számolt be róla, hogy átverés áldozata lett.