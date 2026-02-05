Decemberben derült ki, hogy Kopasz Bálint átverés áldozata lett. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok bajnok magyar kajakos még 2023 februárjában kötött szerződést egy építőipari céggel, hogy a sokéves versenyzésből és szponzori támogatásokból összegyűjtött 91 millió forintjából egy könnyűszerkezetes családi házat építtessen Algyőn – ahol díszpolgár – a szüleinek és magának, de a beruházásnak nagyon rossz vége lett.

Kopasz Bálintot megviselte, hogy ingatlancsalás áldozata lett

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A csúnyán átvert Kopasz Bálint mindenkit figyelmeztetett

A 28 éves sportoló előre kifizette a közel 100 millió forintot, ám időközben az építkezés leállt, a cég pedig eltűnt a pénzzel. A tákolmányt életveszélyesnek minősítették, így végül Kopasznak le kellett bontatnia a félkész építményt. A családi ház elvesztése és az anyagi veszteség a szüleit is komolyan megviselte, Bálint pedig azóta is csak fut a pénze után.

A Magyar Nemzet kiszúrta, hogy a kajakos a közösségi oldalán megosztott egy bejegyzést, amelyben óvatosságra intette azokat, akik építkezés előtt állnak.

Az óriási anyagi veszteségen túl legalább olyan hangsúlyos az a lelki trauma, amely ebből az ügyből kifolyólag érint engem 3 éve. Ez a szörnyűség életem végéig elkísér. Remélem lesz igazságszolgáltatás és legalább a káromat megtérítik!

– olvasható az olimpiai bajnok lehangolt üzenetében.

