Johannes Hösflot Klaebo a hatodik aranyérmét is megnyerte a milánói–cortinai téli olimpia során az 50 kilométeres versenyszámban, mögötte másik két norvég sífutó állt dobogóra. A semleges színekben induló orosz Szavelij Korosztyelev a harmadik helytől bő három perccel maradt el, ezzel ötödik lett. Pedig a 22 éves junior-világbajnok előzetesen különleges ajánlatot kapott arra vonatkozóan, ha érem kerül a nyakába.

A téli olimpia legeredményesebb sífutója, Johannes Hösflot Klaebo fogadhatta Szavelij Korosztyelev gratulációját is

Fotó: KENTARO TOMINAGA / Yomiuri

Szavelij Korosztyelev az érem mellett a szexmaratonról is lemaradt a téli olimpián

Korosztyelev ugyan éremesélyesnek számított 50 kilométeren, elvégre síatlonban is negyedik lett korábban, de végül a férfi sífutók olimpiai zárószámában nem tudott lépést tartani a norvég riválisokkal. Pedig pluszmotivációt is kaphatott volna azáltal, hogy Mary Rock pornósztár a verseny előtt tizenhat órás szexmaratont kínált fel neki arra az esetre, ha sikerül dobogóra állnia.

Az orosz sífutó az ötödik helye miatt csalódott volt, de azt elárulta, hogy nem az ajánlatról való lemaradása miatt, azon ugyanis csak nevetett egy jót.