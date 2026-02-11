A 200 méter hát olimpiai bajnoka, Kós Hubert tavaly fő számában másodszor nyert világbajnoki címet Szingapúrban, ráadásul 1:53.19 perces Európa-csúccsal diadalmaskodott. Ugyanezen a viadalon 200 méter vegyesen bronzérmes volt.

Kós Hubert második, Milák Kristóf a világ legjobb 40 úszója közé sem került be

Fotó: JACK GUEZ / AFP

Kós Hubert a világ második legjobb úszója

A 22 éves magyar úszó ezt követően ősszel is brillírozott, a rövidpályás világkupa-sorozat mindhárom állomásán megnyerte mindegyik hátúszó számot, 100 és 200 méteren pedig világcsúcsot állított fel. A szakportál kiemeli, hogy Kósnak idén a pekingi rövidpályás világbajnokságon jó esélye van rá, hogy mindhárom hátúszó számot megnyerje, ez eddig csak 2018-ban az amerikai Ryan Murphynek sikerült.

A swimswam férfi rangsorában Kóst – aki a 2025-ös sorrendben 12. volt – csak a Texas Egyetemen szereplő csapattársa, Milák Kristóf nagy riválisa, a négyszeres olimpiai bajnok Léon Marchand előzi meg: a francia szupersztár Szingapúrban 200 méter vegyesen Ryan Lochte 14 éves világcsúcsán több mint másfél másodpercet javított, 400-on pedig közel négy másodpercet vert a második helyezettre.

A korábban a legjobbnak is megválasztott Milák Kristóf ugyanakkor soha nem szerepelt annyire hátul a toplistán, mint most. A háromszoros világbajnok és nyolcszoros Európa-bajnok magyar úszó – aki tavaly kihagyta a szingapúri úszó-világbajnokságot, a 2024-es párizsi olimpián viszont 200 pillangón címvédőként és világcsúcstartóként ezüstérmet szerzett, 100 méteren pedig aranyérmes lett – csupán a 42. lett.