Elképesztő formában van. Kós Hubert lett az egész mezőny legeredményesebb úszója az amerikai egyetemi konferencia döntőben, a Tennessee állambeli Knoxville-ben.

Kós Hubert fantasztikus formában van
Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kós Hubert megállíthatatlan

A magyar szövetség a közösségi oldalán vasárnap azt írta, hogy miután 

az olimpiai bajnok Kós Hubert - aki a Texas Egyetemen, a legendás Bob Bowman által irányított csoportban készül - megnyerte a 100 yardos hátúszást, a 200 vegyest, második lett 200 háton és győzelemhez segítette a vegyes-, valamint bronzhoz a gyorsváltót, összesen 92 pontot szerzett, ezért megkapta az úgynevezett Commissioner Cupot.

Csapattársa, Pádár Nikolett második lett 200 yard gyorson (négy századra volt az aranytól), hatodik 100-on, és aranyérmet szerzett a 4x100-as és a 4x200-as gyorsváltóval - írja az MTI.

A Texas férfi és női csapata is győzött összetettben.

Az Auburn színeiben úszó Komoróczy Lorának egy hetedik hely volt a legjobb eredménye 100 háton.

