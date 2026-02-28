Mennyire szokta meg – ha egyáltalán meg lehet ezt szokni – a sajtó február végi hirtelen megnövekedett érdeklődését?

Megértéssel fogadom, hiszen ez is afféle „örökzöld” téma – árulta el Kovács Katalin. Tulajdonképpen jó érzésekkel tölt el, de azért néha van bennem ezzel kapcsolatosan valamiféle teher. Azt azért jobban szerettem, amikor az eredményeim miatt kerestek meg. A lapátot azonban már régen a szögre akasztottam.

Kovács Katalin ma már a nagy utódokat keresi

Fotó: Földi D. Attila

Kovács Katalin dolgozik, majd édesanya üzemmódba kapcsol

2026 azonban nem szökőév, ám kerek évfordulót ünnepelhet, de inkább nem is mondom ki az évei számát…

Kimondhatja nyugodtan, a születésnapom – sajnos – arra is emlékeztet, hogy múlik az idő. Most úgy érzem, ijesztően gyorsan. Húsz évesen még vártam a nagy napot, a harmincra már büszke voltam, sőt, a negyvenet is nagyon jó érzésekkel fogadtam.

Az ötven..., nos, az ötven kapcsán egy kicsit más gondolatok kavarognak bennem, mert ilyenkor az ember úgy istenigazából belegondol, hogy mennyi van még hátra. Már nem mondhatjuk olyan könnyedén, hogy éppen a felén vagyunk túl, most jön a második félidő.

S ha mégis így lenne, akkor biztosan nem olyan életminőségben tudja le az ember a második „etapot”, mint amikor még fiatalon és tele energiával élte a mindennapjait. Szóval, most egy kissé meg vagyok lepődve, hogy nem pozitív gondolatok társulnak ehhez az évfordulóhoz, de bízom benne, hogy még további „csodaévek” állnak előttem.

A Velencei-tavi bázis a munkahelye

Fotó: Koncz Márton

Szabad tudni valamit ezekről a kavargó gondolatokról?

Igazából azért vagyok egy kissé megijedve, mert már nem biztos, hogy annyi időt tudok eltölteni 11 és 7 éves lányaimmal, a családommal, mint szeretnék. Most már nem mondhatom olyan könnyedén azt, hogy ugyanannyi van előttem, mint amennyi mögöttem. De inkább nem szomorkodok, annál is inkább, mert nagyon sok olyan felemelő pillanata volt az életemnek, amelyekre igazán szívesen gondolok vissza. Büszke lehetek arra, hogy ennyi csodálatos év van mögöttem, és én ezt már mind megéltem.

Most már másra kell összpontosítania, gondolom, első a család, a két kislány, Luca és Júlia, ők már belekóstoltak a kajakozásba?

Egyelőre mind a két gyermekem úszni jár, hiszen az általános műveltség egyik fontos részéről van szó, amely szerintem, minden sportágnak nagyon jó alapot ad. Szeretnek sportolni, jól érzik magukat abban a közegben, ahol vannak, és ez a legfontosabb.