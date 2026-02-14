Szürreális jelenetek: lábak nélküli harcos bunyózott egy ép ellenféllel – videó

A Karate Combat egy meglehetősen szokatlan párosítással rukkolt akkor elő, amikor leszerződtették az UFC rangsorolt nehézsúlyú harcosát, Valter Walkert, hogy egy grappling- (földharc) meccsen csapjon össze Zion Clarkkal. Clark annak ellenére ért el komoly sikereket birkózásban, hogy egy ritka rendellenesség, az úgynevezett caudalis regressziós szindróma miatt lábak nélkül született.
Lábak nélkül, de hatalmas szívvel küzdött a harcos
„Haver, elmondom, nincs ennél őrültebb érzés a világon” – mondta Clark az MMA Fightingnak még a bunyó előtt a párosításról. „A világ 14. legjobb nehézsúlyúja ellen megyek. És az egész onnan indult, hogy valami random fickó elkezdett minket egymás ellen hergelni [nevet]. Több mint 20 ezer említést kaptam, mindenki azt írta, hogy ennek a meccsnek meg kell történnie. Aztán egyszer csak rám írt privátban, és most itt tartunk.”
Walker, aki a közösségi médiás felületein főként humoros tartalmakat posztol, többször is viccelődött azzal, hogy heel hook-specialistaként most egy lábak nélkül született ellenféllel néz szembe. Clarknak viszont ez nem tetszett. „Szerintem nem vicces. Nem mondom, hogy zavar, de nem tartom viccesnek. Csinálja csak a poénjait, aztán majd péntek 13-án kiderül, ki nevet a végén” – mondta.
Walker (15–1) aztán egy hátsó fojtással zárta le a Clark elleni mérkőzését pénteken, amelyet a lenti videóban lehet megnézni.