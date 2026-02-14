Szürreális jelenetek: lábak nélküli harcos bunyózott egy ép ellenféllel – videó

A Karate Combat egy meglehetősen szokatlan párosítással rukkolt akkor elő, amikor leszerződtették az UFC rangsorolt nehézsúlyú harcosát, Valter Walkert, hogy egy grappling- (földharc) meccsen csapjon össze Zion Clarkkal. Clark annak ellenére ért el komoly sikereket birkózásban, hogy egy ritka rendellenesség, az úgynevezett caudalis regressziós szindróma miatt lábak nélkül született.

A Karate Combatban lábak nélkül nem könnyű küzdeni

Fotó: COLIN MURTY / AFP

Lábak nélkül, de hatalmas szívvel küzdött a harcos

„Haver, elmondom, nincs ennél őrültebb érzés a világon” – mondta Clark az MMA Fightingnak még a bunyó előtt a párosításról. „A világ 14. legjobb nehézsúlyúja ellen megyek. És az egész onnan indult, hogy valami random fickó elkezdett minket egymás ellen hergelni [nevet]. Több mint 20 ezer említést kaptam, mindenki azt írta, hogy ennek a meccsnek meg kell történnie. Aztán egyszer csak rám írt privátban, és most itt tartunk.”

Walker, aki a közösségi médiás felületein főként humoros tartalmakat posztol, többször is viccelődött azzal, hogy heel hook-specialistaként most egy lábak nélkül született ellenféllel néz szembe. Clarknak viszont ez nem tetszett. „Szerintem nem vicces. Nem mondom, hogy zavar, de nem tartom viccesnek. Csinálja csak a poénjait, aztán majd péntek 13-án kiderül, ki nevet a végén” – mondta.

Walker (15–1) aztán egy hátsó fojtással zárta le a Clark elleni mérkőzését pénteken, amelyet a lenti videóban lehet megnézni.