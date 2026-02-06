Újabb szörnyű csapás érte a „lefagyott péniszéről” elhíresült sífutót, Remi Lindholmot, aki lemarad a hivatalosan pénteken (ma) kezdődő 2026-os téli olimpiáról.

Újabb dráma a lefagyott péniszű sífutó körül: Remi Lindholm sérülés miatt marad le az olimpiáról

Fotó: LIU CHAN / XINHUA

Nem lehet ott az olimpián a lefagyott péniszű sífutó

A most 28 éves Lindholm a pekingi olimpián a férfi 50 kilométeres sífutás során versenyzett, rendkívül mostoha körülmények között. A futamot az erős szél és a mínusz 17 Celsius-fokos hideg miatt egy órával elhalasztották, majd 50 kilométerről 28-ra rövidítették. A Nemzetközi Síszövetség (FIS) akkor biztonsági okokra hivatkozva döntött így, ám a hideg még a rövidebb távon is komoly árat szedett.

Lindholm a célba érés után a finn sajtónak elárulta: az intim testrésze szó szerint lefagyott a verseny során.

Ki lehet találni, melyik testrészem fagyott meg egy kicsit a végére… Az egyik legrosszabb verseny volt, amin valaha indultam, egyszerűen csak túl kellett élni”

– fogalmazott akkor. A verseny után hőtasakra volt szükség, hogy felmelegítsék, ám elmondása szerint a felolvadás „elviselhetetlen fájdalommal” járt.

A bizarr történet bejárta a világsajtót, Lindholm hirtelen ismertté vált, sőt szokatlan szponzori ajánlatokat is kapott: egy felnőttipari cég, a CamSoda például több évre szóló, hat számjegyű szerződést kínált neki, hogy termékük reklámarca legyen.

A figyelem azonban mára elhalványult, és a finn sífutó most jóval komolyabb gonddal küzd. Tavaly stressztörést szenvedett a keresztcsontján – ez a gerinc alsó részén, a medencéhez kapcsolódó csontos struktúra –, ami hosszú rehabilitációra kényszerítette. 2025 májusában közösségi oldalán mankóval készült fotókat osztott meg, valamint egy szaunában készült képet is, ahol sérüléséről írt: egy edzés után fájdalmat érzett a hátában, az orvosi vizsgálatok pedig törést mutattak ki, ami újabb kényszerszünetet jelentett.

Bár Lindholm a jelenlegi szezonban visszatért a síeléshez, a finn szövetség végül nem jelölte őt a 103 fős olimpiai keretbe. Így hiába lesznek jóval enyhébbek az időjárási körülmények az olaszországi Val di Fiemmében, mint négy évvel ezelőtt Kínában, a finn sportoló ezúttal biztosan nem lesz ott a téli olimpián.

A sors iróniája, hogy Lindholm neve örökre összeforrt egy extrém hidegben szerzett, különleges sérüléssel – ám a 2026-os olimpiáról végül egy teljesen más, jóval komolyabb probléma miatt marad le.