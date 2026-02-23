A világkupa szakági pontversenyében listavezető, olimpiai és kétszeres világbajnok Lindsey Vonn számára csupán másodpercekig tartott a vasárnap zárult milánói-cotinai téli olimpia, mivel a női lesiklás éremosztó versenyén rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Lindsey Vonn már öt műtéten átesett a hatalmas bukása óta

Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Mint kiderült, a balesete óta már az Egyesült Államokba hazatért 41 éves klasszis sérülése azonban sokkal súlyosabb, mint egy egyszerű lábtörés. Vonn a hétvégén esett át az ötödik műtéten, amivel kapcsolatban azt írta az Instagramon, hogy jól sikerült, de teljesen kiszámíthatatlan, hogy mennyi ideig tart a felépülése, ami egyelőre nagyon távolinak tűnik.

Lindsey Vonnak fájt, hogy sokan önzőnek nevezték

A sílegenda vasárnap ismét a közösségi oldalán üzent a kritikusainak, akik azzal vádolták, hogy önző módon vette el más elől a helyet, ugyanis Vonn annak ellenére vállalta az indulást, hogy az ötkarikás játékok előtt elszakadt a bal térdének elülső keresztszalagja.

„Nem volt minden hiába való…sokkal több volt annál, mint egy álom…bár most még a kórházi ágyon fekszem, a felépülés kicsit távolinak tűnik…” – kezdte Vonn, majd így folytatta:

De megcsináltam. Visszatértem és nyertem”

– jelentette ki a térdprotézissel versenyző alpesisíző azzal kapcsolatban, hogy sokan kételkedtek benne. „Minden pillanat nagyszerű volt és minden pillanat megérte”.

„Az fájt a leginkább, amikor az emberek önzőnek neveztek, amiért nem adtam át a helyemet valaki másnak” – írta Vonn, aki a bejegyzésében felsorolta a visszatérése óta elért eredményeit „minden gyűlölködőnek, aki nem értette meg, mit jelent kiérdemelni az indulás lehetőségét”.

A 2010-es olimpiai bajnok kiemelte listavezető pozícióját a női lesikló világkupa pontversenyben, emellett két világkupa-győzelmét és több dobogós helyezését is. Emellett megosztott egy videót is a szezonbeli eredményeiről, miközben a hőn áhított újabb olimpiai érmével kapcsolatban így fogalmazott: „Nem értem el a végső célomat, de sok minden mást sikerült elérnem. Köszönöm mindenkinek, aki hitt bennem” – összegzett a sportolónő.