A női lesiklás élő legendája már három sikeres műtéten átesett azóta, hogy múlt vasárnap hatalmasat bukott a milánói-cortinai téli olimpián, de újabb operációk várnak még rá. Lidsey Vonn a közösségi oldalán adott hírt az állapotáról, amiből kiderült, hogy hamarosan akár haza is utazhat.

Lindsey Vonn a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia lesiklóversenyén bukott hatalmasat, amikor a futama elején hibázott, a válla beakadt az egyik kapuba, majd nagy sebességgel esett el. Közel húsz percig ápolták a 41 éves olimpiai bajnokot, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol azóta már három műtéten is átesett. 

A női lesiklás élő legendája, Lindsey Vonn hamarosan hazamehet a kórházból
Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Még több műtét vár Lindsey Vonnra

Az eddigi operációk ugyan sikeresek voltak, de teljesen még nem tudták helyrehozni a klasszis sportolónő lábát. Vonn péntek este az Instagram-oldalán adott helyzetjelentést, a mintegy két perces videóüzenetben köszönetet mondott az érte aggódóknak és elmondta, bár kezd jobban lenni, állapota továbbra is súlyos.

„Elég nehéz napokon vagyok túl itt a kórházban” – mondta a könnyeivel küszködve Von, majd megerősítette, hogy újabb műtétek várnak még rá.

Végre jobban érzem már magam, de még nagyon hosszú út áll előttem. Holnap lesz egy újabb műtétem, ha jól sikerül, akkor remélhetőleg hazamehetek, ahol újra megműtenek majd

 – mondta az olimpiai bajnok, hozzátéve, hogy a további vizsgálatok miatt egyelőre nem tud részletesebb információkat adni.

„Igencsak mozgásképtelen vagyok a kórházban, de sok rajongóm és családtagom is meglátogatott. Leveleket kaptam, üzeneteket, virágokat, az orvosi személyzetről nem is beszélve… Nagyon szerencsésnek érzem magam, amiért ennyi ember van körülöttem és segítenek átvészelni ezt” – mondott köszönetet Vonn, aki zárásként még néhány szóval biztatta az olimpián szereplő amerikai csapat többi tagját.

Vonn bejegyzése alatt záporoztak a jókívánságok, többek között a hétszeres olimpiai bajnok tornászlegenda, Simone Biles és a német teniszező, Sabine Lisicki is jobbulást kívánt neki. 

A sportoló már a téli játékok kezdte előtt sem volt százszázalékos állapotban, miután a világkupa-sorozat svájci állomásán ugyancsak hatalmasat bukott és az elülső keresztszalagja elszakadt a jobb lábában, ennek ellenére vállalta a milánói szereplést, később pedig közölte, hogy nem bánta meg a döntését.

Egy francia sebész, Dr. Bertrand Sonnery-Cottet nemrég elárulta, hogy a két balesetnek nem volt köze egymáshoz, bár a térdprotézis miatt nagy volt a kockázat. Mostani sérülésének súlyossága miatt felmerült az amputáció lehetősége is, mivel hasonló esetekben előfordult már ilyen beavatkozás.

A krónikus térdproblémái miatt 2019-ben egyszer már visszavonult Vonn a negyedik olimpiai érmét próbálta megszerezni, miután 2024-ben visszatért a versenyzéshez.

