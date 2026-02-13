Lindsey Vonn a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia lesiklóversenyén bukott hatalmasat, amikor a futama elején hibázott, a válla beakadt az egyik kapuba, majd nagy sebességgel esett el. Közel húsz percig ápolták a 41 éves olimpiai bajnokot, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol már a harmadik műtéten is átesett.

Lindsey Vonn hatalmasat bukott a téli olimpia női alpesisízők lesiklóversenyén

Fotó: HANDOUT / OBS/OIS/IOC

Lindsey Vonn felépülése nem lesz rövid

Dr. Bertrand Sonnery-Cottet sebész látta Vonn Instagramra feltett képét, melyből azt állapította meg, hogy az operáció sikeres volt, de teljesen még nem tudták helyrehozni a lábát.

Bár a műtétek sikeresek voltak, a »külső rögzítő« – vagyis a hatalmas tű, amit a bal lábába helyeztek – azt bizonyítja, hogy nem tudták teljesen helyrehozni a törést. Egyelőre csak átmeneti a helyzet. Fontos megérteni, hogy a sérülése rendkívül súlyos, és legalább hónapokig problémákat okoz majd neki, sőt, akár élethosszig tartó következményekkel is járhat”

– fogalmazott a szakember az RMC Sportnak. Hozzátette, hogy ez minden élsportoló számára a lehető legsúlyosabb sérülés, mivel folyamatos megfigyelést igényel. Ez a fajta törés főként közúti balesetek során, motorosokkal fordul elő, egyes esetekben pedig amputációval végződhet.

Már az olimpia előtt is megsérült

Mint ismert, Vonn az ötkarikás játékok előtti világkupa-sorozat során is elszenvedett egy súlyos sérülést. A 41 éves klasszisnak akkor az elülső keresztszalagja szakadt el a jobb lábában, ennek ellenére vállalta a milánói szereplést. A sebész azt is elárulta, hogy a két balesetnek nincs köze egymáshoz, bár a térdprotézis miatt egyértelmű volt a kockázat, mégis vállalta a szereplést.

„Hálás vagyok az elképesztő orvosi csapatnak, a barátaimnak és a családomnak, akik végig mellettem állnak, valamint azért a gyönyörű szeretet- és támogatásáradatért, amit a világ minden tájáról kapok” – írta ki a műtétek után Vonn, akinek a szezonja biztosan véget ért.