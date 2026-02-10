Ki ne tudná már, hogy az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető Lindsey Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat bukott.
Lindsey Vonn üzent az érte aggódóknak
Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.
A 41 éves alpesi síző súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a világkupasorozat múlt pénteki állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is van.
A kórházba szállítás és a tüzetes orvosi vizsgálatok után az amerikai olimpiai csapat korábban annyit közölt, hogy Vonn "állapota stabil" és "jó kezekben van" a versenyző. A kórház vasárnap este jelentette be, hogy az amerikai sztár bal lába a bukás következtében eltört és emiatt meg kellett műteni.
Most az Instagram-oldalán nyugtatott meg mindenkit, hogy a körülményekhez képest jól van és nem bánja, hogy elindult a versenyen.
Tegnap az olimpiai álmom nem úgy ért véget, ahogyan megálmodtam. Nem volt mesébe illő befejezés vagy tündérmese – egyszerűen csak az élet. Merész voltam álmodni, és elképesztően keményen dolgoztam azért, hogy elérjem.
Mert a lesiklásban a különbség egy jól megválasztott ív és egy katasztrofális sérülés között akár mindössze öt inch (12,7 cm) is lehet" – írta Lindsey Vonn, aki hozzátette, ő éppen ennyivel volt a túl szűk íven, amikor a jobb karja beleakadt a kapuba, kicsavarta, és ez vezetett a bukáshoz.
„Az elülső keresztszalag-sérülésemnek és a korábbi sérüléseimnek semmi közük nem volt a balesethez. Sajnos egy összetett sípcsonttörést szenvedtem, amely jelenleg stabil, de a megfelelő gyógyuláshoz több műtétre lesz szükség. Bár a tegnap nem úgy alakult, ahogyan reméltem, és hatalmas fizikai fájdalommal járt, nincs bennem megbánás.
Tegnap ott állni a rajtkapunál leírhatatlan érzés volt, amit soha nem fogok elfelejteni. Tudni, hogy ott álltam, és esélyem volt a győzelemre, önmagában is győzelem volt. Azt is tudtam, hogy a versenyzés kockázattal jár. Mindig is az volt, és mindig is egy rendkívül veszélyes sport marad" – tette hozzá a rutinos versenyző, majd úgy folytatta, hogy ahogy a síversenyen, úgy az életben is kockázatot vállalunk.
„Álmodunk. Szeretünk. Ugrunk. És néha elesünk.
Néha összetörik a szívünk. Néha nem érjük el azokat az álmokat, amelyekről tudjuk, hogy képesek lettünk volna rá. De éppen ez az élet szépsége: hogy megpróbálhatjuk. Én megpróbáltam. Álmodtam. Ugrottam. Remélem, ha bármit magaddal viszel az én utamból, az az lesz, hogy legyen bátorságod nagyot álmodni. Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne adj esélyt önmagadnak.
Mert az egyetlen igazi kudarc az életben az, ha meg sem próbáljuk. Hiszek bennetek – ahogyan ti is hittetek bennem” – zárta a szavait.
