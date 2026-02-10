Ki ne tudná már, hogy az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető Lindsey Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat bukott.

Lindsey Vonn hatalmasat bukott, de nem bánta meg, hogy elindult az olimpián

Fotó: HANDOUT / OBS/OIS/IOC

Lindsey Vonn üzent az érte aggódóknak

Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A 41 éves alpesi síző súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a világkupasorozat múlt pénteki állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is van.

A kórházba szállítás és a tüzetes orvosi vizsgálatok után az amerikai olimpiai csapat korábban annyit közölt, hogy Vonn "állapota stabil" és "jó kezekben van" a versenyző. A kórház vasárnap este jelentette be, hogy az amerikai sztár bal lába a bukás következtében eltört és emiatt meg kellett műteni.

Most az Instagram-oldalán nyugtatott meg mindenkit, hogy a körülményekhez képest jól van és nem bánja, hogy elindult a versenyen.

Tegnap az olimpiai álmom nem úgy ért véget, ahogyan megálmodtam. Nem volt mesébe illő befejezés vagy tündérmese – egyszerűen csak az élet. Merész voltam álmodni, és elképesztően keményen dolgoztam azért, hogy elérjem.

Mert a lesiklásban a különbség egy jól megválasztott ív és egy katasztrofális sérülés között akár mindössze öt inch (12,7 cm) is lehet" – írta Lindsey Vonn, aki hozzátette, ő éppen ennyivel volt a túl szűk íven, amikor a jobb karja beleakadt a kapuba, kicsavarta, és ez vezetett a bukáshoz.

„Az elülső keresztszalag-sérülésemnek és a korábbi sérüléseimnek semmi közük nem volt a balesethez. Sajnos egy összetett sípcsonttörést szenvedtem, amely jelenleg stabil, de a megfelelő gyógyuláshoz több műtétre lesz szükség. Bár a tegnap nem úgy alakult, ahogyan reméltem, és hatalmas fizikai fájdalommal járt, nincs bennem megbánás.

Tegnap ott állni a rajtkapunál leírhatatlan érzés volt, amit soha nem fogok elfelejteni. Tudni, hogy ott álltam, és esélyem volt a győzelemre, önmagában is győzelem volt. Azt is tudtam, hogy a versenyzés kockázattal jár. Mindig is az volt, és mindig is egy rendkívül veszélyes sport marad" – tette hozzá a rutinos versenyző, majd úgy folytatta, hogy ahogy a síversenyen, úgy az életben is kockázatot vállalunk.