A világkupa szakági pontversenyében listavezető Lindsey Vonn számára csupán másodpercekig tartott az olimpia lesiklósversenye, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A sípcsontján kívül a jobbá bokáját is eltörte.

Lindsey Vonn lábát kis híján amputálni kellett

Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

A 41 éves klasszis már öt műtéten átesett, hétfőn pedig a közösségi oldalán videóüzenetben beszélt arról, hogy nem csupán komplex sípcsonttörésről volt szó, hanem kompartment szindrómáról, ami miatt kis híján amputálni kellett a lábát.

Megfogalmazása szerint a lába a baleset után „darabokban volt”, a kórházban vérátömlesztésre is szüksége volt. Nem titkolta, hogy jelenleg mozgásképtelen és kerekesszékhez van kötve, de már azon dolgozik, hogy mankóval tudjon járni. Becslése szerint körülbelül egy évbe telik, mire a bal lábában lévő csontok meggyógyulnak. Csak ezután tudják az orvosok megműteni a szakadt keresztszalagját.

Ronaldo és Ibrahimovic is üzent Lindsey Vonnak

Bár az eddigi műtétek jól sikerültek, egyelőre bizonytalan, hogy mennyi ideig tart majd a teljes felépülése. Vonn már az elmúlt hetekben is rengeteg támogató üzenetet kapott, legutóbbi bejegyzése alatt pedig ismét sorjáztak a jókívánságok és a pozitív üzenetek. Több sztársportoló mellett az ötszörös aranylabdás portugál futballista, Cristiano Ronaldo is intézett felé biztató szavakat a kommentszekcióban.

A bajnokokat azok a pillanatok jellemzik, amikor győznek, és azok a pillanatok, amikor nem hajlandók feladni. Lindsey Vonn, a hegyek, amiket meghódítottál, soha nem voltak nagyobbak, mint az erő, ami benned van. Harcolj tovább. A legendák mindig felemelkednek

– írta a 41 éves portugál rekorder.

Nem a szaúdi al-Nasszr támadója az egyetlen futballista, aki üzent az amerikai sportolónőnek, ugyanis Zlatan Ibrahimovic – aki nagykövetként és fáklyavivőként volt jelen a milánói téli olimpián – a következőket írta: „A feladás nem opció” – üzente a korábbi svéd csatár, aki aktív pályafutása során szintén több térdműtéten átesett.