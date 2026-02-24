Live
Kis híján amputálni kellett az olimpiai és világbajnok amerikai alpesi síző lábát, miután nagyot bukott a milánói-cortinai téli ötkarikás játékok lesiklóversenyén. A balesete óta már számtalan műtéten átesett Lindsey Vonnak az ötszörös aranylabdás futballista, Cristino Ronaldo megható üzenetet küldött.

A világkupa szakági pontversenyében listavezető Lindsey Vonn számára csupán másodpercekig tartott az olimpia lesiklósversenye, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A sípcsontján kívül a jobbá bokáját is eltörte. 

US' Lindsey Vonn inspects the slope with her coach Norway's former skier Aksel Lund Svindal before the second official training for the women's downhill event at the Tofane Alpine Skiing Centre during Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games in Cortina dAmpezzo on February 6, 2026. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)
Lindsey Vonn lábát kis híján amputálni kellett
Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

A 41 éves klasszis már öt műtéten átesett, hétfőn pedig a közösségi oldalán videóüzenetben beszélt arról, hogy nem csupán komplex sípcsonttörésről volt szó, hanem kompartment szindrómáról, ami miatt kis híján amputálni kellett a lábát. 

Megfogalmazása szerint a lába a baleset után „darabokban volt”, a kórházban vérátömlesztésre is szüksége volt. Nem titkolta, hogy jelenleg mozgásképtelen és kerekesszékhez van kötve, de már azon dolgozik, hogy mankóval tudjon járni. Becslése szerint körülbelül egy évbe telik, mire a bal lábában lévő csontok meggyógyulnak. Csak ezután tudják az orvosok megműteni a szakadt keresztszalagját.

Ronaldo és Ibrahimovic is üzent Lindsey Vonnak

Bár az eddigi műtétek jól sikerültek, egyelőre bizonytalan, hogy mennyi ideig tart majd a teljes felépülése. Vonn már az elmúlt hetekben is rengeteg támogató üzenetet kapott, legutóbbi bejegyzése alatt pedig ismét sorjáztak a jókívánságok és a pozitív üzenetek. Több sztársportoló mellett az ötszörös aranylabdás portugál futballista, Cristiano Ronaldo is intézett felé biztató szavakat a kommentszekcióban.

A bajnokokat azok a pillanatok jellemzik, amikor győznek, és azok a pillanatok, amikor nem hajlandók feladni. Lindsey Vonn, a hegyek, amiket meghódítottál, soha nem voltak nagyobbak, mint az erő, ami benned van. Harcolj tovább. A legendák mindig felemelkednek

 – írta a 41 éves portugál rekorder.

Nem a szaúdi al-Nasszr támadója az egyetlen futballista, aki üzent az amerikai sportolónőnek, ugyanis Zlatan Ibrahimovic – aki nagykövetként és fáklyavivőként volt jelen a milánói téli olimpián – a következőket írta: „A feladás nem opció” – üzente a korábbi svéd csatár, aki aktív pályafutása során szintén több térdműtéten átesett.

