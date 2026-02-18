Arról már több cikkben is beszámoltunk az Origón, hogy Lindsey Vonn számára rémálommá vált a téli olimpia, a legendás alpesi síző nemrég egy megrázó videóban mutatta meg, milyen küzdelmes út vezetett vissza az Egyesült Államokba a súlyos sérülése után. A 41 éves sportoló mindössze 14 másodperccel a női lesiklás rajtja után bukott hatalmasat, mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, ahol kiderült, hogy „komplex” törést szenvedett a bal lábában, és ami miatt továbbra sem lehet tudni, melyik műtét lesz neki az utolsó, amely végén teljesen rendbe jöhet. Ha mindez nem lenne elég, most arról posztolt a klasszis sportoló, hogy meghalt a kutyája.

„Leo Vonn (2013-2/9/2026) elhunyt, és csatlakozott Lucyhoz és Bearhez a mennyországban. Ez egy hihetetlenül nehéz néhány nap volt. Valószínűleg az életem legnehezebb napjai. Még mindig nem tudom elfogadni, hogy elment... Aznap, amikor én balesetet szenvedtem, Leo is balesetet szenvedett. Nemrég diagnosztizáltak nála tüdőrákot (másfél évvel ezelőtt túlélte a limfómát), de most a szíve hagyta cserben. Fájdalmai voltak, és a teste már nem tudta követni az erős elméjét.

Amikor a balesetem után másnap a kórházi ágyon feküdtem, elbúcsúztunk a nagyfiútól. Olyan rövid idő alatt olyan sok mindent vesztettem el, ami számomra fontos volt. Nem tudom elhinni. A kutyám a második ACL-sérülésem óta volt velem, amikor a legnagyobb szükségem volt rá. A kanapén tartott, amikor a szocsi olimpiát néztem. Felemelt, amikor le voltam törve. Mellém feküdt, megölelt, és mindig biztonságban és szeretve éreztem magam. Annyi mindenen mentünk keresztül együtt 13 év alatt.

Egy ideig eltart, amíg feldolgozom az érzelmeimet, de tudom, hogy mindig velem lesz. Tudom, hogy ott van fent Lucyval, Bearral, anyámmal, a nagyszüleimmel és sok más emberrel, akiket az elmúlt években elvesztettem. És vigasztal, hogy tudom, hogy már nem szenved. Soha nem lesz másik Leo. Ő mindig az első szerelmem marad. Ma újabb műtétem lesz. Rá fogok gondolni, amikor becsukom a szemem. Örökké szeretni foglak” – írta Vonn a hosszú posztjában a képek mellé.