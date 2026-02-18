A baleset különösen kegyetlen fordulatot jelentett Lindsey Vonn számára, hiszen alig valamivel korábban, a svájci Crans-Montanában elszakadt az elülső keresztszalagja. Az olimpiai bukás azonban még súlyosabb következményekkel járt: a klasszis síző azóta kilenc napot töltött mozdulatlanul egy olaszországi kórházban, több műtéten is átesve.

Lindsey Vonn hazatért, de még hosszú út vár rá

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Sokkoló videót osztott meg a rajongóival Lindsey Vonn

Mostanra azonban az orvosok engedélyt adtak neki az utazásra.

A Lindsey Vonn által megosztott felvételen látható, ahogy elhagyja a kórházat, mentőautóba fektetik, majd repülőre teszik.

Az Egyesült Államokba érkezve újabb mentő várta, amely egy hazai kórházba szállította.

Vonn az Instagramon őszintén számolt be állapotáról és érzéseiről:

A lábam még mindig darabokban van… de végre OTTHON vagyok! Intenzív osztály – mentő – repülő – mentő – kórház. Hálás vagyok az egészségügyi személyzetnek, akik segítettek hazajutni, és már nagyon várom a következő műtétemet, amikor kivehetik a lábamból az X-fix rögzítőt, és végre többet mozoghatok. A sérülésem sokkal súlyosabb, mint egy egyszerű lábtörés.

Még próbálom feldolgozni, mit is jelent ez, és milyen út áll előttem, de a következő napokban több részletet is megosztok. Ahogy mindig, most is köszönöm a rengeteg szeretetet és támogatást.”

NEW: Ski racer Lindsey Vonn has made it back to the United States following her crash at the Winter Olympics, shares her journey home on social media.



Vonn was seen on a gurney being loaded onto a jet before she made her way home.



"My leg is still in pieces...but I'm finally… pic.twitter.com/roqJe1lNTO — Collin Rugg (@CollinRugg) February 17, 2026

A sportoló 3,5 millió követője azonnal elárasztotta a kommentmezőt. Volt, aki azt emelte ki, hogy Vonn a megpróbáltatások ellenére is mosolyog a videón: „És mindezt mosollyal az arcodon!” Mások hősként méltatták: „Örökké a hősünk maradsz”, „Üdv itthon!”, „Hihetetlenül erős vagy!”, „Szeretetet küldök!”, „Örülök, hogy sikeresen hazatértél, most jöhet a gyógyulás!”

A klasszis sízőre ugyanakkor további műtétek várnak az Egyesült Államokban, így egy ideig még biztosan a kórházban marad.

„Több mint egy hete nem álltam a lábamon… a versenyem óta mozdulatlanul fekszem kórházi ágyban. Bár még mindig nem tudok felállni, leírhatatlan érzés újra hazai földön lenni. Hatalmas köszönet mindenkinek Olaszországban, akik ilyen jól vigyáztak rám” - írta korábban.