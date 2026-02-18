Live
Minden részletről beszámol, nem hagyja kétségek között a rajongóit az amerikai sztár. Mint ismert, Lindsey Vonn számára rémálommá vált a téli olimpia, a legendás alpesi síző pedig most egy megrázó videóban mutatta meg, milyen küzdelmes út vezetett vissza az Egyesült Államokba a súlyos sérülése után. A 41 éves sportoló mindössze 14 másodperccel a női lesiklás rajtja után bukott hatalmasat, amelynek következtében „komplex” törést szenvedett a bal lábában.

A baleset különösen kegyetlen fordulatot jelentett Lindsey Vonn számára, hiszen alig valamivel korábban, a svájci Crans-Montanában elszakadt az elülső keresztszalagja. Az olimpiai bukás azonban még súlyosabb következményekkel járt: a klasszis síző azóta kilenc napot töltött mozdulatlanul egy olaszországi kórházban, több műtéten is átesve.

Lindsey Vonn hazatért, de még hosszú út vár rá
Lindsey Vonn hazatért, de még hosszú út vár rá
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Sokkoló videót osztott meg a rajongóival Lindsey Vonn

Mostanra azonban az orvosok engedélyt adtak neki az utazásra. 

A Lindsey Vonn által megosztott felvételen látható, ahogy elhagyja a kórházat, mentőautóba fektetik, majd repülőre teszik. 

Az Egyesült Államokba érkezve újabb mentő várta, amely egy hazai kórházba szállította.

Vonn az Instagramon őszintén számolt be állapotáról és érzéseiről:

A lábam még mindig darabokban van… de végre OTTHON vagyok! Intenzív osztály – mentő – repülő – mentő – kórház. Hálás vagyok az egészségügyi személyzetnek, akik segítettek hazajutni, és már nagyon várom a következő műtétemet, amikor kivehetik a lábamból az X-fix rögzítőt, és végre többet mozoghatok. A sérülésem sokkal súlyosabb, mint egy egyszerű lábtörés. 

Még próbálom feldolgozni, mit is jelent ez, és milyen út áll előttem, de a következő napokban több részletet is megosztok. Ahogy mindig, most is köszönöm a rengeteg szeretetet és támogatást.”

Ez eredeti videó ide kattintva tekinthető meg.

A sportoló 3,5 millió követője azonnal elárasztotta a kommentmezőt. Volt, aki azt emelte ki, hogy Vonn a megpróbáltatások ellenére is mosolyog a videón: „És mindezt mosollyal az arcodon!” Mások hősként méltatták: „Örökké a hősünk maradsz”, „Üdv itthon!”, „Hihetetlenül erős vagy!”, „Szeretetet küldök!”, „Örülök, hogy sikeresen hazatértél, most jöhet a gyógyulás!”

A klasszis sízőre ugyanakkor további műtétek várnak az Egyesült Államokban, így egy ideig még biztosan a kórházban marad.

„Több mint egy hete nem álltam a lábamon… a versenyem óta mozdulatlanul fekszem kórházi ágyban. Bár még mindig nem tudok felállni, leírhatatlan érzés újra hazai földön lenni. Hatalmas köszönet mindenkinek Olaszországban, akik ilyen jól vigyáztak rám” - írta korábban. 

Lindsey Vonn megható gesztust tett, mielőtt elhagyta a kórházat
Lindsey Vonn az újabb műtétje után kijelentette: nem vonul vissza
Megrendítő hírt közölt az olimpián hatalmasat bukó Lindsey Vonn


 

