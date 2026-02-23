Lindsey Vonn lábát majdnem amputálni kellett

Lindsey Vonn a közösségi oldalán hétfőn posztolt videóüzenetében arról beszélt, esetében nem csupán komplex sípcsonttörésről volt szó – ez volt az első diagnózis –, hanem kompartment szindrómáról.

Fotó: Handout /OBS/ AFP

Az emberi test izomrostjai zárt rekeszekbe – más néven kompartmentekbe – rendeződve működnek. Amikor vérzés, duzzanat vagy sérülés miatt ezekben a rekeszekben megnő a nyomás, az gátolja az adott terület vérellátását, és ez szövetkárosodáshoz, súlyosabb esetben akár szövetelhaláshoz is vezethet.

Vonn köszönetet mondott Thomas Hackett amerikai ortopédsebésznek, aki, mint azt elmondta, „mindkét oldalon felvágta a lábamat, mintha kifilézett volna, hogy lélegezni tudjon, ezzel megmentett”.

Az orvos csak azért volt ott Cortinában, mert Vonn súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a világkupasorozat egy héttel korábbi állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is volt.

– mondta a hat óráig tartó műtétről.

A világkupa szakági pontversenyében listavezető Vonn számára csupán másodpercekig tartott az olimpia lesiklósversenye, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A sípcsontján kívül a jobbá bokáját is eltörte.

– idézi az MTI az olimpiai bajnok alpesi sízőt.

Lindsey Vonn már öt műtéten átesett a hatalmas bukása óta

Fotó: Tiziana Fabi/AFP

Megfogalmazása szerint a lába a baleset után "darabokban volt", a kórházban vérátömlesztésre is szüksége volt. Nem titkolta, hogy jelenleg mozgásképtelen és kerekesszékhez van kötve, de már azon dolgozik, hogy mankóval tudjon járni. Becslése szerint körülbelül egy évbe telik, mire a bal lábában lévő csontok meggyógyulnak. Csak ezután tudják az orvosok megműteni a szakadt keresztszalagját.