Az alpesisí egyik legnagyobb sztárja, Lindsey Vonn – aki a téli olimpia előtti utolsó versenyen keresztszalag-szakadást szenvedett, de mégis elindult az ötkarikás játékokon – a múlt vasárnapi női lesiklás éremosztó versenyén szenvedett súlyos balesetet. A 41 éves olimpiai bajnok a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, így a levegőben elveszítette egyensúlyát, illetve uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Közel húsz percig ápolták a helyszínen, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol azóta már négy térdműtéten is átesett.

A női lesiklás élő legendája, Lindsey Vonn hazamehetett a kórházból

Lindsey Vonn már otthon van, jöhet az ötödik műtét

A negyedik operáció előtt, múlt pénteken videóüzenetben adott hírt magáról, ahol elmondta, hogy reményei szerint hamarosan hazaengedik, ha sikeres lesz a beavatkozás.

A trevisói Ca' Foncello klinika hétfő délután közölte, hogy már kiengedték az amerikai sportolónőt, aki vasárnap délelőtt hagyta el az egészségügyi intézményt, majd mentőautóval vitték a velencei Marco Polo repülőtérre, ahonnan hazautazott az Egyesült Államokba. A kórház közleménye szerint Vonn személyi szabadságának érdekében vártak egy napot a bejelentéssel, hogy a sportolónő nyugodt körülmények között utazhasson haza.

Vonn mielőtt elhagyta a kórházat, megható gesztust tett, ugyanis azt a számos plüssfigurát, amiket ajándékba kapott a rajongóktól, a kórház gyerekosztályán hagyta.

A legendás amerikai sportoló ugyan már hazaért, de legalább még egy műtét vár rá, amiről korábbi üzenetében számolt be. Hétfő este aztán ismét üzent a közösségi oldalán, ahol megosztott egy videót is a kórházi napokról.

Hálás vagyok a barátaimnak, a családomnak, a csapatomnak és az orvosi személyzet összes tagjának, akik segítettek visszatalálnom önmagamhoz. Lassan visszatérek az életbe, az alapokhoz és a legegyszerűbb dolgokhoz, amik a legtöbbet jelentik. Mosoly. Nevetés. Szeretet”

– írta Vonn a bejegyzése mellé.

A 2010-es vancouveri játékokon olimpiai bajnok 41 éves síző sérülései miatt már 2019-ben bejelentette visszavonulását, azonban sikeres térdprotézis-műtétje után 2024-ben bejelentette, hogy visszatér és megpróbálja kvalifikálni magát a cortinai játékokra. Ez sikerült is neki, két világkupa-fordulót is megnyert, karrierje során így 84 vk-elsőséget szerzett, amivel minden idők második legsikeresebb női alpesi sízője honfitársa, Mikaela Shiffrin mögött.