Lindsey Vonn a világkupa-sorozat múlt pénteki állomásán, a svájci Crans Montanában elveszítette egyensúlyát, esése közben pedig a testére szerelt légzsák is kinyílt, mielőtt a védőhálóba csapódott volna. Bár saját erőből fel tudott állni, de láthatóan fájlalta a bal lábát, ezért helikopterrel szállították az orvosi központba. Vonn kedden hozta nyilvánosságra, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is van. Ennek ellenére az orvosi konzultációt követően edzésbe állt.

Lindsey Vonn indulhat női lesiklásban, miután sérülés ellenére teljesítette az edzést

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

A legendás sportolónő a pénteki gyakorlás előtt természetesen megosztotta követőivel is a jó hírt az Instagram-oldalán.

Semmi sem tesz boldogabbá! Senki sem hitte volna, hogy itt leszek...de megcsináltam! Itt vagyok, mosolygok, és bármi is történik, tudom, menyire szerencsés vagyok. Nem fogom elszalasztani ezt a lehetőséget. Menjünk, szerezzük meg!

– írta.

A 41 éves sportoló súlyos sérülése ellenére nem fogta vissza magát kedvenc pályája elején, melyen a 120 kilométer/órás sebességet is elérte, a végén aztán látványosan kiengedett, így végül 1:40.33 perces eredményével a 11. legjobb időt érte el. A leggyorsabbnak honfitársa, Jacqueline Wiles bizonyult, akitől 1.39 másodperccel maradt el. Lesiklásban a három edzés közül legalább egyet teljesítenie kell annak a versenyzőnek, aki rajthoz akar állni a versenyen, szombaton még egy tréning lesz a legendás cortinai pályán – írta az MTI.

A kétszeres világbajnok amerikai kiválóság, aki 2019-es visszavonulását követően csaknem hat év után tért vissza, pályafutása során 84 vk-futamon diadalmaskodott és 145-ször állhatott dobogóra, a mostani sérüléséig a lesiklás legnagyobb favoritja volt tekintve, hogy vezeti a szakági vk-pontversenyt. Az idei szezonban nyolc vk-viadalon indult, ebből hét alkalommal állhatott dobogóra, kétszer győzött, a legrosszabb eredménye a negyedik hely volt. A lesiklás 2010-es olimpiai bajnoka nem titkoltan azért csatolt újra sílécet, hogy kedvenc cortinai pályáján fejezze be a karrierjét, ahol hat-hat alkalommal diadalmaskodott lesiklásban és szuperóriás-műlesiklásban.