Az olimpiai és világbajnok Lindsey Vonn 2019-ben visszavonult, öt és fél évvel később azonban ismét rajthoz állt a profik között alpesi síben azzal a céllal, hogy a milánói–cortinai téli olimpia egyik aranyérmese legyen. Erre az idényben mutatott forma alapján volt is bőven esélye, hiszen két világkupafutamot is nyert, a 41 éves amerikai klasszis azonban az ötkarikás játékok előtt a bal térdében keresztszalag-szakadást szenvedett. Múlt vasárnap így is elindult a női lesiklásban, ám súlyos balesetet szenvedett, eltört a bal lába és többször is meg kellett műteni.

Lindsey Vonn mentőhelikopteren távozott a téli olimpia lesiklóversenyéről

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Lindsey Vonn utalt rá, hogy nem vonul vissza a téli olimpia után

A magyar idő szerint szombat este közzétett posztja alapján a negyedik operációra is sor került, és ezután már hazatérhet az Egyesült Államokba. Rajongóinak megköszönte az együttérző üzeneteket, de arra kérte őket, ne szomorúsággal gondoljanak a történtekre.

Mint írta, tisztában volt a kockázatokkal, amikor rajthoz állt, és a sérülése ellenére nem bánt meg semmit.

Bár édesapja kijelentette, hogy a bukás Vonn visszavonulását jelenti, a poszt alapján ez nem biztos, ugyanis az amerikai alpesisíző azt írta zárásként: „Még mindig várom a pillanatot, amikor újra a hegy tetején állhatok, és ez meg is fog történni."

A téli olimpián a női alpesisízők versenyei vasárnap az óriás-műlesiklással folytatódnak, a magyar színeket majd Tóth Zita képviseli a számban.