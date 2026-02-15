Live
A 2026. évi téli olimpiai játékokon egy héttel ezelőtt szenvedett súlyos balesetet Lindsey Vonn, az amerikai alpesisíző a legújabb posztja alapján azóta a negyedik műtétjén is átesett. A női lesiklás során bukó sportolónő a visszatérésére is utalt a bejegyzésében.

Az olimpiai és világbajnok Lindsey Vonn 2019-ben visszavonult, öt és fél évvel később azonban ismét rajthoz állt a profik között alpesi síben azzal a céllal, hogy a milánói–cortinai téli olimpia egyik aranyérmese legyen. Erre az idényben mutatott forma alapján volt is bőven esélye, hiszen két világkupafutamot is nyert, a 41 éves amerikai klasszis azonban az ötkarikás játékok előtt a bal térdében keresztszalag-szakadást szenvedett. Múlt vasárnap így is elindult a női lesiklásban, ám súlyos balesetet szenvedett, eltört a bal lába és többször is meg kellett műteni.

US' Lindsey Vonn is transported by helicopter after crashing in the women's downhill event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Tofane Alpine Skiing Centre in Cortina dAmpezzo on February 8, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Lindsey Vonn mentőhelikopteren távozott a téli olimpia lesiklóversenyéről
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Lindsey Vonn utalt rá, hogy nem vonul vissza a téli olimpia után

A magyar idő szerint szombat este közzétett posztja alapján a negyedik operációra is sor került, és ezután már hazatérhet az Egyesült Államokba. Rajongóinak megköszönte az együttérző üzeneteket, de arra kérte őket, ne szomorúsággal gondoljanak a történtekre. 

Mint írta, tisztában volt a kockázatokkal, amikor rajthoz állt, és a sérülése ellenére nem bánt meg semmit.

Bár édesapja kijelentette, hogy a bukás Vonn visszavonulását jelenti, a poszt alapján ez nem biztos, ugyanis az amerikai alpesisíző azt írta zárásként: „Még mindig várom a pillanatot, amikor újra a hegy tetején állhatok, és ez meg is fog történni."

A téli olimpián a női alpesisízők versenyei vasárnap az óriás-műlesiklással folytatódnak, a magyar színeket majd Tóth Zita képviseli a számban.

 

 

