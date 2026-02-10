Live
A szuperszexi amerikai olimpikon minden versenyén a határait feszegette, és ez Milánóban sem volt másképp. Lindsey Vonn a szalagszakadása ellenére is rajthoz állt a 2026-os téli olimpián, azonban hatalmasat bukott, s később mentőhelikopterrel szállították kórházba.

„Semmi sem tesz boldogabbá! Senki sem hitte volna, hogy itt leszek...de megcsináltam! Itt vagyok, mosolygok, és bármi is történik, tudom, menyire szerencsés vagyok. Nem fogom elszalasztani ezt a lehetőséget. Menjünk, szerezzük meg!” – írta ki az Instagram-oldalára Lindsey Vonn, miután kiderült, keresztszalag-szakadása ellenére is ott lesz a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián a lesiklásban. Vonn teljesítette is a pénteki gyakorlást, de aztán vasárnap hatalmasat bukott kedvenc cortinai pályáján. 

This handout video grab from IOC/OBS shows US Lindsey Vonn crashing during the women's downhill event at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games in Cortina dAmpezzo on February 8, 2026. (Photo by Handout / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / IOC-OBS " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Lindsey Vonn hatalmasat bukott a téli olimpián
Fotó: HANDOUT / OBS/OIS/IOC

Lindsey Vonn egyszer már visszavonult

A kétszeres világbajnokot már kétévesen sílécre állította az édesapja, évekkel később pedig már a nagyapja vette a szárnyai alá. A sorsa tehát hamar megpecsételődött, amikor pedig élőben is találkozhatott példaképével, az olimpiai bajnok Picabo Streettel, akkor az is eldőlt, hogy profi szeretne lenni. Ennek érdekében a család Coloradóba költözött, messze a barátoktól, de a hamar érkező sikerek valamelyest könnyítettek a helyzetén. Vonn 16 évesen indulhatott el első világkupa-versenyén, egy esztendővel később pedig hatodik helyet szerzett a 2002-es olimpián, felkerülve ezzel a sportág térképére. Hihetetlen csúszásai már akkor lenyűgöztek mindenkit, a várakozásoknak megfelelően pedig a komolyabb eredmények is megérkeztek.

2004 januárjában vk-dobogóra állhatott, decemberben már aranyérem lógott a nyakában

A 2007-es év több szempontból is kiemelendő, hiszen két ezüstérmet is szerzett a vb-n, valamint abban az esztendőben ment feleségül Thomas Vonnhoz, vagyis megkezdődött a Lindsey Vonn-éra. Amikor elkerülték a sérülések, akkor nehezen talált legyőzőre, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a 2010 és 2016 között megszerzett hat szakági vk-diadal. 

Sérülések, válás

Lindsey Vonn-nak a 2013-as válása után sem hozott sok szerencsét a szerelem, ráadásképpen a sérülések is megszaporodtak, így 2019. február 10-én, három olimpiai érem, két világbajnoki cím és még megannyi győzelem után bejelentette a visszavonulását. Azonban nem végleg intett búcsút szeretett sportjának, hiszen 2024-ben maga jelentette be, hogy ismét csatlakozik az Egyesült Államok csapatához. 

A maximalista klasszis hozzáállását jól mutatja, hogy az idei szezonban nyolc vk-viadalon indult, ebből hét alkalommal állhatott dobogóra, kétszer győzött, a legrosszabb eredménye a negyedik hely volt. A lesiklás 2010-es olimpiai bajnoka nem titkoltan azért csatolt újra sílécet, hogy kedvenc cortinai pályáján fejezze be a karrierjét, de a vasárnapi bukását követően már biztosan nem lehet örömteli a befejezés. 

Miért tért vissza?

„A sok sérülést átélt sportolók körében minden új visszaesés felnyitja a régi sebeket – a rehabilitáció, az elszigeteltség és azt, hogy lehagynak a versenytársak. Vonn már a karrierje elején is súlyos térsérüléseket szenvedett, többek között keresztszalag-szakadást, így mostani visszatérése nem csupán a fizikai állapotáról, hanem az identitásáról is szólt” – fogalmazott Kelsey Ruffing sportpszichológiai tanácsadó a cikkében

Kiemelte, hogy Lindsey Vonn történetét nem lehet egyetlen címsorral összefoglalni. 

„Ez egy nagy sebességű esettanulmány az élsport pszichológiájáról: a visszatérés történetének csábítása, a fájdalommal való versenyzés bátorsága és annak ára, valamint az identitás mélyreható kockázata, amikor a test azt mondja: „ma nem”. Bármi is történjen ezután – visszavonulás, rehabilitáció, újjászületés –, a legfontosabb küzdelme talán az lesz, amellyel sok sérült sportoló szembesül: megtanulni önmagához tartozni akkor is, amikor nem tudja azt csinálni, amit a legjobban szeret” – teszi hozzá.

Milyen rekordokért szállt harcba Milánóban?

Mint arról korábban hírt adtunk, a 41 éves Vonn több rekordot is megdönthetett volna az ötkarikás játékokon. Dobogó esetén ő lett volna minden idők legidősebb olimpiai érmet nyert sportolója. A csúcsot jelenleg a franciák egykori síelője, Johan Clarey tartja, aki 41 évesen és 30 naposan nyert ezüstérmet a 2022-es pekingi játékokon.

Vonn egyel több aranyérem esetén a legeredményesebb amerikai alpesi síelő lett volna az olimpiák történetében, továbbá Mikaela Shiffrinnel karöltve Julia Mancuso rekordja is célkeresztben volt. 

