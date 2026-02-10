„Semmi sem tesz boldogabbá! Senki sem hitte volna, hogy itt leszek...de megcsináltam! Itt vagyok, mosolygok, és bármi is történik, tudom, menyire szerencsés vagyok. Nem fogom elszalasztani ezt a lehetőséget. Menjünk, szerezzük meg!” – írta ki az Instagram-oldalára Lindsey Vonn, miután kiderült, keresztszalag-szakadása ellenére is ott lesz a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián a lesiklásban. Vonn teljesítette is a pénteki gyakorlást, de aztán vasárnap hatalmasat bukott kedvenc cortinai pályáján.
Lindsey Vonn egyszer már visszavonult
A kétszeres világbajnokot már kétévesen sílécre állította az édesapja, évekkel később pedig már a nagyapja vette a szárnyai alá. A sorsa tehát hamar megpecsételődött, amikor pedig élőben is találkozhatott példaképével, az olimpiai bajnok Picabo Streettel, akkor az is eldőlt, hogy profi szeretne lenni. Ennek érdekében a család Coloradóba költözött, messze a barátoktól, de a hamar érkező sikerek valamelyest könnyítettek a helyzetén. Vonn 16 évesen indulhatott el első világkupa-versenyén, egy esztendővel később pedig hatodik helyet szerzett a 2002-es olimpián, felkerülve ezzel a sportág térképére. Hihetetlen csúszásai már akkor lenyűgöztek mindenkit, a várakozásoknak megfelelően pedig a komolyabb eredmények is megérkeztek.
2004 januárjában vk-dobogóra állhatott, decemberben már aranyérem lógott a nyakában
A 2007-es év több szempontból is kiemelendő, hiszen két ezüstérmet is szerzett a vb-n, valamint abban az esztendőben ment feleségül Thomas Vonnhoz, vagyis megkezdődött a Lindsey Vonn-éra. Amikor elkerülték a sérülések, akkor nehezen talált legyőzőre, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a 2010 és 2016 között megszerzett hat szakági vk-diadal.
Sérülések, válás
Lindsey Vonn-nak a 2013-as válása után sem hozott sok szerencsét a szerelem, ráadásképpen a sérülések is megszaporodtak, így 2019. február 10-én, három olimpiai érem, két világbajnoki cím és még megannyi győzelem után bejelentette a visszavonulását. Azonban nem végleg intett búcsút szeretett sportjának, hiszen 2024-ben maga jelentette be, hogy ismét csatlakozik az Egyesült Államok csapatához.
A maximalista klasszis hozzáállását jól mutatja, hogy az idei szezonban nyolc vk-viadalon indult, ebből hét alkalommal állhatott dobogóra, kétszer győzött, a legrosszabb eredménye a negyedik hely volt. A lesiklás 2010-es olimpiai bajnoka nem titkoltan azért csatolt újra sílécet, hogy kedvenc cortinai pályáján fejezze be a karrierjét, de a vasárnapi bukását követően már biztosan nem lehet örömteli a befejezés.
Miért tért vissza?
„A sok sérülést átélt sportolók körében minden új visszaesés felnyitja a régi sebeket – a rehabilitáció, az elszigeteltség és azt, hogy lehagynak a versenytársak. Vonn már a karrierje elején is súlyos térsérüléseket szenvedett, többek között keresztszalag-szakadást, így mostani visszatérése nem csupán a fizikai állapotáról, hanem az identitásáról is szólt” – fogalmazott Kelsey Ruffing sportpszichológiai tanácsadó a cikkében.
Kiemelte, hogy Lindsey Vonn történetét nem lehet egyetlen címsorral összefoglalni.
„Ez egy nagy sebességű esettanulmány az élsport pszichológiájáról: a visszatérés történetének csábítása, a fájdalommal való versenyzés bátorsága és annak ára, valamint az identitás mélyreható kockázata, amikor a test azt mondja: „ma nem”. Bármi is történjen ezután – visszavonulás, rehabilitáció, újjászületés –, a legfontosabb küzdelme talán az lesz, amellyel sok sérült sportoló szembesül: megtanulni önmagához tartozni akkor is, amikor nem tudja azt csinálni, amit a legjobban szeret” – teszi hozzá.
Milyen rekordokért szállt harcba Milánóban?
Mint arról korábban hírt adtunk, a 41 éves Vonn több rekordot is megdönthetett volna az ötkarikás játékokon. Dobogó esetén ő lett volna minden idők legidősebb olimpiai érmet nyert sportolója. A csúcsot jelenleg a franciák egykori síelője, Johan Clarey tartja, aki 41 évesen és 30 naposan nyert ezüstérmet a 2022-es pekingi játékokon.
Vonn egyel több aranyérem esetén a legeredményesebb amerikai alpesi síelő lett volna az olimpiák történetében, továbbá Mikaela Shiffrinnel karöltve Julia Mancuso rekordja is célkeresztben volt.
