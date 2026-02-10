„Semmi sem tesz boldogabbá! Senki sem hitte volna, hogy itt leszek...de megcsináltam! Itt vagyok, mosolygok, és bármi is történik, tudom, menyire szerencsés vagyok. Nem fogom elszalasztani ezt a lehetőséget. Menjünk, szerezzük meg!” – írta ki az Instagram-oldalára Lindsey Vonn, miután kiderült, keresztszalag-szakadása ellenére is ott lesz a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián a lesiklásban. Vonn teljesítette is a pénteki gyakorlást, de aztán vasárnap hatalmasat bukott kedvenc cortinai pályáján.

Lindsey Vonn hatalmasat bukott a téli olimpián

Fotó: HANDOUT / OBS/OIS/IOC

Lindsey Vonn egyszer már visszavonult

A kétszeres világbajnokot már kétévesen sílécre állította az édesapja, évekkel később pedig már a nagyapja vette a szárnyai alá. A sorsa tehát hamar megpecsételődött, amikor pedig élőben is találkozhatott példaképével, az olimpiai bajnok Picabo Streettel, akkor az is eldőlt, hogy profi szeretne lenni. Ennek érdekében a család Coloradóba költözött, messze a barátoktól, de a hamar érkező sikerek valamelyest könnyítettek a helyzetén. Vonn 16 évesen indulhatott el első világkupa-versenyén, egy esztendővel később pedig hatodik helyet szerzett a 2002-es olimpián, felkerülve ezzel a sportág térképére. Hihetetlen csúszásai már akkor lenyűgöztek mindenkit, a várakozásoknak megfelelően pedig a komolyabb eredmények is megérkeztek.

2004 januárjában vk-dobogóra állhatott, decemberben már aranyérem lógott a nyakában

A 2007-es év több szempontból is kiemelendő, hiszen két ezüstérmet is szerzett a vb-n, valamint abban az esztendőben ment feleségül Thomas Vonnhoz, vagyis megkezdődött a Lindsey Vonn-éra. Amikor elkerülték a sérülések, akkor nehezen talált legyőzőre, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a 2010 és 2016 között megszerzett hat szakági vk-diadal.