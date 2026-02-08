Hatalmasat bukott Lindsey Vonn, helikopterrel kellett kórházba vinni – videó

Az Origón is beszámoltunk arról korábban, hogy egy kisebb csodát tett a legendás alpesi síelő. Lindsey Vonn egy héttel a keresztszalag-szakadását követően teljesítette a pénteki edzést a milánói-cortinai téli olimpián, így vasárnap rajthoz állhatott a női lesiklásban. Sajnos finoman fogalmazva sem alakultak jól a dolgok, néhány másodperccel a startja után hatalmasat bukott, és nem csatolt le a léc a lábáról, ezért valószínűleg még súlyosabb lett a sérülése, mint enélkül lett volna.

Ez a helikopter vitte kórházba Lindsey Vonnt a téli olimpiáról

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Egyelőre sok mindent nem lehet tudni a klasszis sportoló egészségügyi állapotáról, de nagyon nem nézett ki jól sem a bukása, sem az, hogy utána jó 15 percet állt a program és várták a mentőhelikoptert (ITT is meg lehet nézni).