A világkupa-sorozat múlt pénteki állomásán, Crans-Montanában a 41 éves amerikai sportoló elveszítette egyensúlyát, és esése közben még a testére szerelt légzsák is kinyílt, mielőtt a védőhálóba csapódott volna. Bár Lindsey Vonn a saját erejéből fel tudott állni, de láthatóan fájlalta a bal lábát, ezért helikopterrel szállították az orvosi központba.

Lindsey Vonn mégis ott lesz Milánóban

Fotó: instagram.com/lindseyvonn/Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Lindsey Vonn térdvédővel ismét edzésbe állt

Vonn kedden hozta nyilvánosságra, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is van. Ennek ellenére a fizikoterápiát és az orvosi konzultációt követően kedden – egy térdvédő használatával – ismét edzésbe állt.

„Biztos vagyok benne, hogy versenyezhetek”

Stabilnak és erősnek érzem a térdemet. Biztos vagyok benne, hogy versenyezhetek. Mindent megteszek, ami tőlem telik, hogy ott lehessek a rajtnál

– fogalmazott a sportoló.