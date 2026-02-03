Live
Megnyugodhatnak a rajongók. Súlyos térdsérülése ellenére mindenképpen indulni akar a pénteken kezdődő téli ötkarikás játékokon Lindsey Vonn olimpiai és kétszeres világbajnok alpesi síző.

A világkupa-sorozat múlt pénteki állomásán, Crans-Montanában a 41 éves amerikai sportoló elveszítette egyensúlyát, és esése közben még a testére szerelt légzsák is kinyílt, mielőtt a védőhálóba csapódott volna. Bár Lindsey Vonn a saját erejéből fel tudott állni, de láthatóan fájlalta a bal lábát, ezért helikopterrel szállították az orvosi központba.

Lindsey Vonn mégis ott lesz Milánóban Fotó: instagram.com/lindseyvonn/Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP
Lindsey Vonn mégis ott lesz Milánóban
Fotó: instagram.com/lindseyvonn/Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Lindsey Vonn térdvédővel ismét edzésbe állt

Vonn kedden hozta nyilvánosságra, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is van. Ennek ellenére a fizikoterápiát és az orvosi konzultációt követően kedden – egy térdvédő használatával – ismét edzésbe állt.

„Biztos vagyok benne, hogy versenyezhetek”

Stabilnak és erősnek érzem a térdemet. Biztos vagyok benne, hogy versenyezhetek. Mindent megteszek, ami tőlem telik, hogy ott lehessek a rajtnál

 – fogalmazott a sportoló.

Galéria: Az amerikai olimpiai bajnokról nehéz levenni a szemünket
1/18
Az amerikai olimpiai bajnokról nehéz levenni a szemünket

Bár az olimpia hivatalosan pénteken kezdődik, a női lesiklás első edzését csütörtökön tartják Cortina d’Ampezzóban. A versenyre vasárnap kerül sor, ráadásul Vonn azt tervezte, hogy szuperóriás-műlesiklásban és az új kombinált csapatversenyben is indul - jelentette az MTI.

Cortina és a nagy visszatérés

Az amerikai kiválóság pályafutása során 84 vk-futamon diadalmaskodott és 145-ször állhatott dobogóra. A versenyzéshez csaknem hat év szünet után tavaly tért vissza.

Az idei szezonban nyolc világkupaversenyen indult, és hét alkalommal állhatott dobogóra. Legrosszabb eredménye a negyedik hely volt.

Vonn a keddi bejelentése alapján a térdsérülés ellenére is vállalja az olimpiai felkészülés folytatását, és a tervek szerint a csütörtöki edzésen már a pályán készülhet a vasárnapi lesiklásra, illetve a további számokra is.

