A világkupa-sorozat múlt pénteki állomásán, Crans-Montanában a 41 éves amerikai sportoló elveszítette egyensúlyát, és esése közben még a testére szerelt légzsák is kinyílt, mielőtt a védőhálóba csapódott volna. Bár Lindsey Vonn a saját erejéből fel tudott állni, de láthatóan fájlalta a bal lábát, ezért helikopterrel szállították az orvosi központba.
Lindsey Vonn térdvédővel ismét edzésbe állt
Vonn kedden hozta nyilvánosságra, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is van. Ennek ellenére a fizikoterápiát és az orvosi konzultációt követően kedden – egy térdvédő használatával – ismét edzésbe állt.
„Biztos vagyok benne, hogy versenyezhetek”
Stabilnak és erősnek érzem a térdemet. Biztos vagyok benne, hogy versenyezhetek. Mindent megteszek, ami tőlem telik, hogy ott lehessek a rajtnál
– fogalmazott a sportoló.
Bár az olimpia hivatalosan pénteken kezdődik, a női lesiklás első edzését csütörtökön tartják Cortina d’Ampezzóban. A versenyre vasárnap kerül sor, ráadásul Vonn azt tervezte, hogy szuperóriás-műlesiklásban és az új kombinált csapatversenyben is indul - jelentette az MTI.
Cortina és a nagy visszatérés
Az amerikai kiválóság pályafutása során 84 vk-futamon diadalmaskodott és 145-ször állhatott dobogóra. A versenyzéshez csaknem hat év szünet után tavaly tért vissza.
Az idei szezonban nyolc világkupaversenyen indult, és hét alkalommal állhatott dobogóra. Legrosszabb eredménye a negyedik hely volt.
Vonn a keddi bejelentése alapján a térdsérülés ellenére is vállalja az olimpiai felkészülés folytatását, és a tervek szerint a csütörtöki edzésen már a pályán készülhet a vasárnapi lesiklásra, illetve a további számokra is.
