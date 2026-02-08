Ahogy arról korábban beszámoltunk, a legendás alpesi síelő, Lindsey Vonn kisebb csodát tett, ugyanis egy héttel a keresztszalag-szakadását követően teljesítette a pénteki edzést a milánói-cortinai téli olimpián, így vasárnap rajthoz állhatott a női lesiklásban.

Lindsey Vonn hatalmasat bukott a téli olimpia női alpesisízők lesiklóversenyén

Fotó: HANDOUT / OBS/OIS/IOC

A barátja is sírva fakadt Lindsey Vonn bukása után

Az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető amerikai sportolónő számára azonban csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A legendás síelő balesete ledöbbentett mindenkit, többek között barátját, Chemmy Alcott is, aki élőben adásban sírta el magát.

Ez egy rémálom. Abszolút rémálom.

Nyilván mindenkit érdekelt, hogyan teljesíti majd ezt a kihívást, ami nagyon nem volt egyszerű, de azt szerettük volna látni, hogy mosolyogva ér a célba. Nagyon rosszul érzem most magam miatta. A gondolataim vele vannak és persze a családjával, csapattársaival. Nagyon sajnálom” – mondta a brit olimpiai csapat tagja.

A világkupasorozat múlt pénteki állomásán, Crans-Montanában is nagyot bukó Vonn a kórházban tüzetes orvosi vizsgálatokon esett át. Az amerikai olimpiai csapat annyit közölt, hogy a klasszis versenyző állapota „stabil” és „jó kezekben van”. Nem sokkal később aztán a kórház közölte, hogy

az amerikai sztár bal lába a bukás következtében eltört és emiatt meg kellett műteni.

A #WinterOlympics legend, always. 🤍



Lindsey Vonn’s legacy is forever part of Team USA. pic.twitter.com/kmDUyqFqvB — Team USA (@TeamUSA) February 8, 2026

A női alpesisízők lesiklóversenyét Vonn honfitársa, Breezy Johnson nyerte a német Emma Aicher és az olasz Sofia Goggia előtt.