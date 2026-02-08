Live
Szoboszlai Dominik őrületes szabadrúgásgólt lőtt a Manchester Citynek – videó

A női lesiklás élő legendája szalagszakadással is rajthoz állt a téli olimpián, ám ijesztő sérült szenvedett. A hatalmas bukást követően mentőhelikopter vitte kórházba Lindsey Vonnt, akinek az állapota jelenleg stabil.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a legendás alpesi síelő, Lindsey Vonn kisebb csodát tett, ugyanis egy héttel a keresztszalag-szakadását követően teljesítette a pénteki edzést a milánói-cortinai téli olimpián, így vasárnap rajthoz állhatott a női lesiklásban.

Lindsey Vonn hatalmasat bukott a téli olimpia női alpesisízők lesiklóversenyén
Lindsey Vonn hatalmasat bukott a téli olimpia női alpesisízők lesiklóversenyén
Fotó: HANDOUT / OBS/OIS/IOC

A barátja is sírva fakadt Lindsey Vonn bukása után

Az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető amerikai sportolónő számára azonban csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. 

A legendás síelő balesete ledöbbentett mindenkit, többek között barátját, Chemmy Alcott is, aki élőben adásban sírta el magát.

Ez egy rémálom. Abszolút rémálom.

Nyilván mindenkit érdekelt, hogyan teljesíti majd ezt a kihívást, ami nagyon nem volt egyszerű, de azt szerettük volna látni, hogy mosolyogva ér a célba. Nagyon rosszul érzem most magam miatta. A gondolataim vele vannak és persze a családjával, csapattársaival. Nagyon sajnálom” – mondta a brit olimpiai csapat tagja.

A világkupasorozat múlt pénteki állomásán, Crans-Montanában is nagyot bukó Vonn a kórházban tüzetes orvosi vizsgálatokon esett át. Az amerikai olimpiai csapat annyit közölt, hogy a klasszis versenyző állapota „stabil” és „jó kezekben van”. Nem sokkal később aztán a kórház közölte, hogy 

az amerikai sztár bal lába a bukás következtében eltört és emiatt meg kellett műteni.

A női alpesisízők lesiklóversenyét Vonn honfitársa, Breezy Johnson nyerte a német Emma Aicher és az olasz Sofia Goggia előtt.

