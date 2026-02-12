„Ma volt a harmadik műtétem, és sikeres volt. A siker ma teljesen mást jelent, mint néhány nappal ezelőtt” – írta Lindsey Vonn, majd hozzátette: „Haladok előre, és bár lassan, de tudom, hogy rendben leszek.”

Lindsey Vonn hatalmasat bukott, de nem bánta meg, hogy elindult az olimpián

Fotó: HANDOUT / OBS/OIS/IOC

Lindsey Vonn köszönetet mondott

A klasszis megköszönte az őt körülvevők támogatását: „Hálás vagyok az elképesztő orvosi csapatnak, a barátaimnak és a családomnak, akik végig mellettem állnak, valamint azért a gyönyörű szeretet- és támogatásáradatért, amit a világ minden tájáról kapok.”

Vonn azt is kiemelte, hogy az olimpiai versenyek különösen sokat jelentenek most számára:

Hatalmas gratuláció a csapattársaimnak és a Team USA minden sportolójának, akik ott vannak és inspirálnak engem, adnak valamit, amiért szurkolhatok.

A bejegyzés alatt az alpesi sí másik legendája, Tina Maze is reagált: a szlovén olimpiai bajnok biztató emojival jelezte támogatását, ami jól mutatja, mekkora összefogás alakult ki Vonn körül a sportvilágban.

Helikopter vitte el a pályáról

Vonn a milánói–cortinai téli olimpia női lesiklóversenyén bukott hatalmasat. Futama csupán néhány másodpercig tartott: a pálya elején hibázott, válla beakadt az egyik kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett, és nagy sebességnél esett el.

A helyszínen közel húsz percig ápolták, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A vizsgálatok kimutatták, hogy bal lába eltört, így azonnali műtétre volt szükség – a mostani már a harmadik operáció a baleset óta.

Már napokkal korábban is súlyos sérülést szenvedett

A drámai olimpiai bukást egy másik komoly esés előzte meg: a világkupasorozat múlt pénteki állomásán, Crans-Montanában elszakadt az elülső keresztszalagja, emellett csontzúzódást és porcsérülést is szenvedett. Ennek ellenére vállalta az olimpiai indulást.

A szezonja ezzel biztosan véget ért a 41 éves sztárnak, de egyelőre kérdéses, mit hoz a jövő.