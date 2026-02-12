Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szívszorító képet tett közzé Lindsey Vonn a közösségi oldalán: az amerikai alpesisíző kórházi ágyon fekszik, bal lábán külső rögzítő szerkezettel, infúzióval a karjában, mégis felemelt fejjel néz a kamerába. A 41 éves olimpiai bajnok Lindsey Vonn szerdán jelentette be, hogy a múlt heti súlyos bukása után már a harmadik műtétjén is túl van, és a beavatkozás sikeres volt.

„Ma volt a harmadik műtétem, és sikeres volt. A siker ma teljesen mást jelent, mint néhány nappal ezelőtt” – írta Lindsey Vonn, majd hozzátette: „Haladok előre, és bár lassan, de tudom, hogy rendben leszek.”

Lindsey Vonn hatalmasat bukott, de nem bánta meg, hogy elindult az olimpián
Lindsey Vonn hatalmasat bukott, de nem bánta meg, hogy elindult az olimpián
Fotó: HANDOUT / OBS/OIS/IOC

Lindsey Vonn köszönetet mondott

A klasszis megköszönte az őt körülvevők támogatását: „Hálás vagyok az elképesztő orvosi csapatnak, a barátaimnak és a családomnak, akik végig mellettem állnak, valamint azért a gyönyörű szeretet- és támogatásáradatért, amit a világ minden tájáról kapok.”

Vonn azt is kiemelte, hogy az olimpiai versenyek különösen sokat jelentenek most számára:

Hatalmas gratuláció a csapattársaimnak és a Team USA minden sportolójának, akik ott vannak és inspirálnak engem, adnak valamit, amiért szurkolhatok.

A bejegyzés alatt az alpesi sí másik legendája, Tina Maze is reagált: a szlovén olimpiai bajnok biztató emojival jelezte támogatását, ami jól mutatja, mekkora összefogás alakult ki Vonn körül a sportvilágban.

Helikopter vitte el a pályáról

Vonn a milánói–cortinai téli olimpia női lesiklóversenyén bukott hatalmasat. Futama csupán néhány másodpercig tartott: a pálya elején hibázott, válla beakadt az egyik kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett, és nagy sebességnél esett el.

A helyszínen közel húsz percig ápolták, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A vizsgálatok kimutatták, hogy bal lába eltört, így azonnali műtétre volt szükség – a mostani már a harmadik operáció a baleset óta.

Már napokkal korábban is súlyos sérülést szenvedett

A drámai olimpiai bukást egy másik komoly esés előzte meg: a világkupasorozat múlt pénteki állomásán, Crans-Montanában elszakadt az elülső keresztszalagja, emellett csontzúzódást és porcsérülést is szenvedett. Ennek ellenére vállalta az olimpiai indulást.

A szezonja ezzel biztosan véget ért a 41 éves sztárnak, de egyelőre kérdéses, mit hoz a jövő.

  • Még több cikk
Lindsey Vonn elképesztő ajánlatot kapott a Forma-1-ből
„Nem volt mesébe illő befejezés" – végre megszólalt az olimpián hatalmasat bukó Lindsey Vonn
A sportpszichológus szerint Lindsey Vonn élete egyik legnagyobb kihívása következik

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!