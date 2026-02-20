Az olimpiai bajnok alpesisíző drámai sérüléséről már több cikkben is beszámoltunk. Lindsey Vonn a téli olimpián 14 másodperccel a női lesiklás rajtja után bukott, pénteken pedig újabb bejegyzésben tudatta, újabb műtéten van túl.

Rengeteg csavar és lemezek tartják Lindsey Vonn lábszárát

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

A sérülése sokkal súlyosabb, mint egy egyszerű lábtörés. Számos műtéten esett már át, legutóbbi után azonban úgy tűnik, hamarosan elhagyhatja a kórházat. Posztjában megköszönte az orvosok munkáját a több mint hatórás beavatkozást követően.

„Mint láthatjátok, számos lemezre és csavarra volt szükség. A trauma mértékének következtében a műtét után kissé küszködtem, és még nem engedtek ki a kórházból... De már csak egy kicsit van hátra. Apró lépésekkel haladok előre”

– írta. Azt egyelőre nem tudni, Vonn felépülése mennyi időbe telhet. Könnyen lehet, hogy szinte járni is újra kell tanulnia.