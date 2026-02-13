Liu Shaoang az 1000 méteres számban a 2022-es pekingi téli olimpián a magyar küldöttség tagjaként bronzérmet szerzett, de az immár kínai színekben versenyző sportolónak ezúttal elúszott az esélye az éremszerzésre. A 27 éves gyorskorcsolyázó a saját elődöntős futamában jól versenyzett, de összegabalyodott kanadai riválisával, aminek következtében időt vesztett, és csak negyedikként ért a célba. Ádó végül a B döntő megnyerésével a hatodik helyen végzett, honfitársa, Szun Lung azonban ezüstérmes lett.

Liu Shaoang ezúttal nem szerzett érmet az 1000 méteres számban

Fotó: XUE YUGE / XINHUA

Mit mondott Liu Shaoang a verseny után?

A magyarként kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang az éremosztás után csalódottan értékelt, de Szun sikere miatt büszkeség töltötte el.

Az elődöntőben két hiba történt, aminek nem lett volna szabad előfordulnia. Úgy érzem, ma jól korcsolyáztam.

Nem mondhatom, hogy nagyon elégedett vagyok a hatodik hellyel, de ez van” – mondta a kínai csapat sztárja, majd ezüstérmes honfitársát méltatta, ugyanis Szun szerezte Kína első dobogós helyezését rövidpályás gyorskorcsolyában a milánói-cortinai téli olimpián.

Amikor átlépte a célvonalat, nem tudta, hányadik helyen végzett. A pálya széléről szurkoltam neki, de olyan sok néző volt, hogy valószínűleg nem hallott”

– tette hozzá Liu.

Liu Shaoang boldog volt honfitársa sikere miatt

Fotó: english.news.cn/

A verseny után a két kínai korcsolyázó megölelte egymást.

Megölelt és azt mondta: jól csináltad.

Hiszem, hogy a következő versenyen még erősebben fogunk visszatérni” – nyilatkozta Szun Lung, utalva rá, hogy az 500 méteres számban még szerezhetnek újabb érmeket.

