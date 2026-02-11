Liu Shaoang még nyerhet érmet a 2026-os téli olimpián, de az első lehetőségről lecsúszott, ugyanis a vegyes váltóval csak a negyedik helyen zárt. Az aranyérem az olasz csapaté lett, az eset pikantériáját pedig az szolgáltatja, hogy a győztes válogatott edzője egy 38 éves kínai nő.
Kínai edzővel aranyérmes Olaszország, ez fájhatott Liu Shaoangéknak
A vegyes váltó döntőjét követően egy Olaszország feliratú melegítőben ünneplő hölgyre szegeződött a tekintet. Ő az olasz csapat edzője, Qi Mengyao, aki az „Italia, brava” (Olaszország, bravó)! kiáltásokkal, és a korcsolyázók ölelgetésével hívta fel magára a figyelmet. Ez a látvány a kínaiak számára duplán fájhatott, hiszen a rendező ország zsebelte be az aranyat, ráadásul tette ezt egy honfitársuk munkájának is köszönhetően.
Nagyon-nagyon izgatott voltam, mert ez az első aranyérmem. Ez az első olimpiám edzőként,
és ez volt az első rövidpályás döntő az idei játékokon, amit egyből sikerült megnyernünk” – mondta a 38 éves tréner, aki 2009-ben egy súlyos sérülés miatt visszavonult a rövidpályás gyorskorcsolyától. Később aztán edzőnek állt, az olasz csapat irányítását 2023-ban vette át, idén pedig fel is ért velük a csúcsra.
Liu Shaoang még nyerhet érmet
„Úgy éreztem, hogy érmet kell nyernünk.
Az aranyérem megszerzése mindenképpen nehéz feladat, de úgy gondoltam, hogy van remény”
– mondta Qi Mengyao, aki szerint Olaszország erőssége nem csak a korcsolyázási képességekben, hanem a temperamentumban is rejlik. „Reméltem, hogy a hazai olimpia remek hangulatában még jobban fognak tudni korcsolyázni a sportolóim” – tette hozzá.
A rövidpályás gyorskorcsolya küzdelmei csütörtökön a női 500 és a férfi 1000 méter küzdelmeivel folytatódnak, utóbbiban az ezen a távon négy éve bronzérmes Liu Shaoang negyeddöntőbe jutott, többek között korábbi csapattársát, Nógrádi Bencét is megelőzve. A magyar csapat indulói közül Nógrádi nem, de Moon Wonjun bejutott a csütörtöki negyeddöntőbe.
- Kapcsolódó cikkek